Tempo digitalizácie sa v strednej a východnej Európe výrazne zrýchlilo

Bratislava 16. októbra (TASR) – Za prvých päť mesiacov tohto roka vzrástla digitálna ekonomika v strednej a východnej Európe dvakrát viac ako za posledné dva roky. Vyplýva to zo štúdie spoločnosti McKinsey & Company. Podľa odborníkov spoločnosti je však región stále ďaleko od dosiahnutia scenára, podľa ktorého by silná digitalizácia mohla do roku 2025 prispieť k zvýšeniu HDP regiónu o dodatočných 200 miliárd eur.



Spoločnosť odhaduje, že od januára do mája tohto roku vzrástla digitálna ekonomika v analyzovaných desiatich krajinách regiónu strednej a východnej Európy o viac ako 12 % a dosiahla počas piatich mesiacov 78 % nárastu zaznamenaného počas celého roku 2019. "Zo súčasných analýz vyplýva, že digitálna ekonomika v týchto krajinách v rokoch 2017 až 2019 rástla takmer o 8 % ročne. V roku 2019 predstavoval tento rast hodnotu okolo 94 miliárd eur," dodala spoločnosť.



Štúdia tiež ukázala, že v krajinách strednej a východnej Európy pribudlo 12 miliónov nových používateľov digitálnych služieb. "Najsilnejší rast bol zaznamenaný najmä medzi odberateľmi nad 65 rokov. Okolo 70 % respondentov tvrdí, že nové služby budú využívať digitálne aj po pandémii," uviedli v štúdii.



Podľa prieskumu spoločnosti má región vytvorené podmienky na ďalšiu digitalizáciu v ére "nového normálu", ktoré spočívajú napríklad v silnej makroekonomickej výkonnosti, kvalitnej digitálnej infraštruktúre či živom ekosystéme rýchlo rastúcich digitálnych startupov. "Región má tiež pomerne dobrý primárny a sekundárny vzdelávací systém a pomerne veľký zdroj talentov, v roku 2019 tu bolo 216.000 absolventov v technických či prírodovedných odboroch," dodali v štúdii.



Ako však poukázali tvorcovia analýzy, naplniť digitálny potenciál v strednej a východnej Európe bude možné len ak sa zapoja všetky zainteresované strany. "Digitálna transformácia vo firmách vyžaduje celostný prístup, od digitalizácie služieb zákazníkom, optimalizácie prevádzky, až po modernizáciu informačných technológií," dodala spoločnosť. Takisto aj vo verejnom sektore by sa mal rozširovať okruh dostupných digitálnych služieb, ktoré by potom spoluvytvárali digitálny ekosystém pre jednotlivcov aj firmy.