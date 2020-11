Tencent zaznamenal v 3. štvrťroku nárast tržieb o 29 %

Hongkong 12. novembra (TASR) - Čínsky internetový gigant Tencent vo štvrtok oznámil, že jeho tržby sa v 3. štvrťroku 2020 zvýšili o 29 %. Pomohli mu príjmy z hier a reklamy, keďže ľudia sa pre ochorenie COVID-19 zdržiavajú doma a sú on-line.



Tencent, materská spoločnosť platformy na posielanie správ WeChat, uviedla, že jej tržby v období júl-september 2020 medziročne vzrástli na 125,4 miliárd jüanov (16,09 miliardy eur) a čistý zisk dosiahol 38,5 miliardy CNY.



Pod tieto výsledky sa podpísal rast výnosov z hier pre inteligentné telefóny vrátane najnovšieho dielu League of Legends.



Tržby z finančných a biznis služieb sa v 3. štvrťroku zvýšili medziročne o 24 % na 33,2 miliardy CNY, a to najmä vďaka väčším príjmom z komerčných platieb a správy majetku.



Podľa vyhlásenia Tencentu sa „zdá, že celková reklamná aktivita v Číne sa do značnej miery vrátila do normálu“ po mesiacoch prísnych blokád na zabránenie šírenia nového koronavírusu.



Lepšie ako očakávané výsledky však prichádzajú v čase, keď čínske regulačné úrady pripravil návrh nových protimonopolných pravidiel, ktoré signalizujú možný zákrok proti rýchlo sa rozvíjajúcim internetovým gigantom.



Regulačné úrady v Šanghaji a Hongkongu začiatkom tohto mesiaca zastavili vstup technologického gigantu Ant Group na burzu. Jeho materská spoločnosť Alibaba je rivalom Tencentu.



Okrem toho WeChat čelí problémom v Spojených štátoch, kde má približne 19 miliónov aktívnych denných používateľov. Vláda prezidenta Donalda Trumpa nariadila totiž zákaz sťahovania WeChat. Tento jej krok neskôr súd v USA zablokoval.



Zatiaľ čo mnohé firmy sú pod tlakom pre dôsledky pandémie, technologické firmy na celom svete vrátane Apple a Amazon zaznamenali silný dopyt po svojich produktoch.



(1 EUR = 7,7943 CNY)