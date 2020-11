TikTok plánuje v priebehu 3 mesiacov prijať v Írsku najmenej 200 ľudí

Londýn 11. novembra (TASR) - Čínska aplikácia TikTok v stredu oznámila, že v priebehu troch mesiacov plánuje v Írsku prijať najmenej 200 ľudí. Celkový počet jej zamestnancov v krajine sa tak zvýši z 900 na 1100 do konca januára 2021.



Aplikácia pre zdieľanie videí, ktorú vlastní čínska spoločnosť ByteDance, otvorila začiatkom roku 2020 v Dubline svoje centrum dôvery a bezpečnosti, aby mohla kontrolovať a zmierňovať obsah zdieľaných príspevkov.



Na začiatku pracovalo v jej írskom centre menej ako 20 ľudí, v súčasnosti je ich už takmer 600, uviedol v blogu Cormac Keenan, vedúci oddelenia dôvery a bezpečnosti v TikTok. Mnohí z nich predtým kontrolovali obsah sociálnej siete Facebook.



TikTok zamestnáva ľudí aj na iných pozíciách v Írsku. Napríklad nedávno tam zriadil európsky tím pre ochranu údajov a súkromia. A zaviazal sa tiež vybudovať v Írsku do roku 2022 dátové centrum v hodnote 420 miliónov eur. Bude to jeho prvé dátové centrum v Európe, z ktorého sa nakoniec stane európske centrum užívateľských dát.



Keenan uviedol, že rýchly rast spoločnosti v Írsku dopĺňa rast komunity TikTok. „V súčasnosti je na TikToku každý mesiac aktívnych viac ako 100 miliónov ľudí v Európe a my chceme zabezpečiť, aby sa táto komunita neustále rozrastala, a preto robíme všetko pre to, aby sme TikTok udržali v bezpečnom priestore,“ dodal.



Írsko sa vďaka svojej relatívne nízkej dani z príjmu právnických osôb stalo hlavnou základňou technologických gigantov. V krajine majú svoje európske centrá napríklad Apple a Facebook. V Dubline tak žijú desaťtisíce zamestnancov technologického sektora.



TikTok má tiež centrum pre dôveru a bezpečnosť v Singapure. V septembri Theo Bertram, riaditeľ spoločnosti TikTok pre vzťahy s vládou a verejnú politiku v Európe uviedol, že v spoločnosti TikTok už pracuje viac ako 10.000 ľudí na celom svete v oblasti dôvery a bezpečnosti.



V Európe má TikTok vyše 2000 zamestnancov, pričom väčšinu z nich v Dubline a Londýne.



TikTok zvažuje, kde si otvorí medzinárodné sídlo v snahe dištancovať sa od svojej materskej čínskej spoločnosti, ale ešte musí urobiť formálne oznámenie.



Najväčšia kancelária TikToku v rámci celého sveta je v Los Angeles v Kalifornii. Budúcnosť spoločnosti v USA je však neistá po tom, čo prezident Donald Trump 14. augusta vyhlásil, že v USA bude aplikácia zakázaná, pokiaľ nebudú jej americké aktíva do 12. novembra predané firme z USA.