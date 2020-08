TikTok pohrozil žalobou proti Trumpovmu nariadeniu

Washington/Peking 7. augusta (TASR) – Sociálna sieť TikTok pohrozila súdnou žalobou proti nariadeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sú namierené proti nej.



Trump vo štvrtok podpísal nariadenie, ktorým zakazuje občanom USA realizovať transakcie s čínskou firmou ByteDance, ktorá je materskou spoločnosťou TikToku. TikTok sa tak spoločne s aplikáciou WeChat spoločnosti Tencent dostal do centra eskalujúcej technologickej vojny medzi USA a Čínou.



Washington už dlhšie hrozil zákazom TikToku v USA pre obavy z ohrozenia národnej bezpečnosti. Tvrdí totiž, že aplikácia môže Pekingu umožniť špehovanie zamestnancov a dodávateľov americkej vlády, zbieranie osobných údajov s cieľom vydierania, priemyselnú špionáž a môže byť zneužitá na dezinformačné kampane.



TikTok obvinenia odmietol a vyhlásil, že využije všetky dostupné prostriedky, aby zabezpečil dodržovanie zákona a férové zaobchádzanie s firmou a jej užívateľmi, ak aj nie touto administratívou, potom súdmi v USA. TikTok uviedol, že sa snažil rozptýliť obavy Trumpovej administratívy a nájsť riešenie, ale tá nevenovala pozornosť faktom, diktovala podmienky dohody bez štandardných právnych postupov a snažila sa vložiť do rokovaní medzi súkromnými firmami.



Podľa čínskej firmy je konanie Trumpovej administratívy nebezpečným precedensom ohrozujúcim slobodu prejavu a voľný trh. Toto nariadenie môže podľa TikToku podkopať dôveru globálnych firiem v záväzok USA dodržovať právny poriadok, čo bolo doteraz lákadlom investícií a motorom rastu ekonomiky USA.



Nariadenie prezidenta Trumpa, ktoré zakazuje čínskym spoločnostiam ByteDance, vlastníkovi aplikácie na zdieľanie videa TikTok, a Tencent, prevádzkovateľovi aplikácie WeChat, vykonávať transakcie v USA, má nadobudnúť platnosť do 45 dní.



Proti nariadeniu sa postavil aj Peking. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pin uviedol, že Čína bude brániť legitímne práva a záujmy čínskych firiem. USA podľa neho často využívajú národnú bezpečnosť ako výhovorku pre zneužívanie svojej moci, aby mohli prijímať reštrikcie voči neamerickým firmám.