Trhová hodnota Amazonu prekročila hranicu 2 bilióny USD

New York 26. júna (TASR) - Spoločnosť Amazon v stredu prvýkrát dosiahla trhovú hodnotu 2 bilióny USD (1,87 bilióna eur) a stala sa piatou americkou spoločnosťou, ktorá túto hranicu prekročila. Najväčší internetový predajca na svete profituje z rastúceho optimizmu súvisiaceho s rozvojom umelej inteligencie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Akcie spoločnosti vzrástli o 3,4 % na 192,70 USD za kus, vďaka čomu jej trhová hodnota presiahla 2 bilióny USD. Amazon sa tak zaradil do klubu technologických gigantov, do ktorého už skôr vstúpili spoločnosti Microsoft, Apple, Alphabet a Nvidia.



Od začiatku tohto roka sa akcie Amazonu zhodnotili o viac ako 26 %. Amazon Web Services je najväčším poskytovateľom cloudových služieb na svete a rast tejto divízie sa po minuloročnom poklese obnovil vďaka prudkému tempu zavádzania technológií na báze umelej inteligencie. Koncom minulého roka Amazon predstavil novú generáciu čipov pre dátové centrá, ktoré sú určené pre aplikácie v oblasti strojového učenia a generatívnej umelej inteligencie.



(1 EUR = 1,0714 USD)