Tržby aj počet predplatiteľov Spotify v 2. kvartáli vzrástli

Štokholm 29. júla (TASR) - Spotify, najznámejšia služba na streamovanie hudby na svete, oznámila za uplynulý kvartál stratu, aj keď jej tržby vzrástli, keďže dopyt po streamovaní hudby ožil po oslabení na začiatku pandémie nového koronavírusu. A počet predplatiteľov sa zvýšil viac, ako odhadovali analytici.



Počet tzv. prémiových zákazníkov, ktorí generujú väčšinu tržieb spoločnosti, medziročne vzrástol o 27 % na 138 miliónov. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv, pritom očakávali, že počet predplatiteľov dosiahne 136,4 milióna osôb.



Tržby Spotify za tri mesiace do konca júna vzrástli o 13 % na 1,89 miliardy eur z 1,67 miliardy eur rok predtým. Napriek tomu sklamali analytikov. Prispel k tomu najmä pokles výnosov z reklamy o 21 %, keďže pandémia viedla k zníženiu inzercie.



Čistá strata pre akcionárov stúpla v 2. štvrťroku na 356 miliónov eur zo 76 miliónov eur v predchádzajúcom roku. Strata na akciu sa zvýšila na 1,91 eura z vlaňajších 42 centov/akcia, zatiaľ čo analytici očakávali stratu 45 centov na akciu. Prevádzková strata stúpla z 3 miliónov na 167 miliónov eur.



Dôvodom prehĺbenia straty boli najmä rôzne sociálne odvody, ako je napríklad daň spojená so zamestnaneckými benefitmi vo Švédsku, ktoré stúpajú úmerne so zvyšovaním ceny akcií spoločnosti.