Tržby firmy ESET prvýkrát prekročili pol miliardy eur

Bratislava 11. júna (TASR) – Tržby globálnej IT spoločnosti z oblasti kybernetickej bezpečnosti ESET prvýkrát prekonali pol miliardy eur. Vyplýva to z hospodárskych výsledkov z individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019.



Vlaňajšie tržby spoločnosti dosiahli celkovo 526,6 milióna eur, čo predstavuje približne 8,5-percentný medziročný nárast, vyčíslila spoločnosť. Čistý zisk vlani oproti roku 2018 narástol o 14 % a prekročil 77,7 milióna eur. Ambíciou podniku je podľa slov generálneho riaditeľa Richarda Marka presiahnuť v tržbách miliardovú hranicu.



Ako dodala spoločnosť, z pohľadu tržieb zostávajú naďalej najsilnejšími regiónmi Európa, Blízky východ a Afrika, ktoré sa na tržbách podieľali 53-percentným podielom. Po nich nasleduje Severná Amerika so štvrtinovým podielom na tržbách a Ázia a Pacifik s 22-percentným podielom.



Najväčší medziročný nárast tržieb (9 %) zaznamenala firma v regióne Ázie a Pacifiku, hlavne vďaka priaznivým výsledkom v Japonsku. „Spomedzi krajín najviac rástla Česká republika, a to až o 23 %,“ dodala.



Tržby spoločnosti na Slovensku takisto rástli. Vlani dosiahli úroveň 18 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 10 %. Ako firma dodala, svoje príjmy zo sveta konsoliduje a zdaňuje na Slovensku, za minulý rok tak vykázala daň z príjmu vo výške vyše 19 miliónov eur.