Tržby španielskeho telekomunikačného koncernu Telefónica vlani klesli

Madrid 25. februára (TASR) - Koronakríza mala v roku 2020 negatívny vplyv na hospodárske výsledky španielskeho telekomunikačného koncernu Telefónica. V tomto roku počíta so stabilizáciou tržieb a prevádzkového zisku.



Tržby v minulom roku padli o 11 % na 43 miliárd eur. O jednorazové vplyvy očistený zisk klesol na 13,5 miliardy eur. Pandémia nového koronavírusu a nepriaznivý vývoj menových kurzov mali negatívny vplyv predovšetkým na operácie koncernu v Latinskej Amerike.



Čistý zisk v poslednom kvartáli medziročne stúpol o 55 % na 1,04 miliardy eur. Prevádzkový zisk pred odpismi a amortizáciou sa zvýšil o 2,2 % na 3,75 miliardy eur. Tržby naopak klesli o 12 % na 10,91 miliardy eur.



Telefónica prvýkrát od roku 2016 znižuje dividendu, tá by mala klesnúť o štvrtinu na 30 centov. To koncernu pomôže znížiť veľký dlh.