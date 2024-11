TSMC zastaví výrobu pokročilých čipov AI pre Čínu

Tchaj-pej 8. novembra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) oznámil firmám v Číne, že od pondelka 11. novembra pozastavuje výrobu svojich najpokročilejších čipov umelej inteligencie AI. Uviedol to v piatok renomovaný denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na troch ľudí oboznámených s touto záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



TSMC, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, povedal čínskym zákazníkom, že už nebude pre nich vyrábať čipy AI s veľkosťou 7 nanometrov alebo menšie, uviedol v piatok FT.



USA zaviedli množstvo opatrení na obmedzenie dodávok pokročilých čipov AI do Číny, keďže podľa Washingtonu by ich Peking mohol použiť na vývoj nových zbraní a na rozsiahle kybernetické útoky.



Začiatkom tohto mesiaca USA udelili pokutu 500.000 USD (463.606,86 eur) spoločnosti GlobalFoundries so sídlom v New Yorku za prepravu čipov bez autorizácie dcérskej spoločnosti čínskeho výrobcu čipov SMIC, ktorý sa nachádza na tzv. na čiernej listine. Firmám z tohto zoznamu nesmú americkí výrobcovia dodávať vybrané produkty bez špeciálneho povolenia.



Akékoľvek budúce dodávky pokročilých AI čipov od spoločnosti TSMC čínskym zákazníkom budú podľa FT podliehať schvaľovaciemu procesu, do ktorého sa pravdepodobne zapojí aj Washington.



"TSMC nekomentuje trhové fámy. TSMC je spoločnosť, ktorá dodržiava zákony a zaviazali sme sa dodržiavať všetky platné pravidlá a predpisy vrátane príslušných kontrol vývozu," uviedol taiwanský výrobca. Ministerstvo obchodu USA zatiaľ neodpovedalo na žiadosť agentúry Reuters o komentár.



Obmedzenie exportu čipov do Číny prichádza v čase, keď americké ministerstvo obchodu vyšetruje, ako sa čip vyrobený taiwanským výrobcom dostal do produktu čínskej spoločnosti Huawei, na ktorú sa vzťahujú prísne sankcie.



(1 EUR = 1,0785 USD)