Umelá inteligencia by mohla znížiť korupciu, tvrdia členovia slovak.AI

Bratislava 21. marca (TASR) – Umelá inteligencia (AI) by podľa Slovenského centra pre výskum umelej inteligencie slovak.AI mohla znížiť korupciu. Ako pre TASR uviedol prezident Americkej obchodnej komory (AOK) a člen správnej rady slovak.AI Gabriel Galgóci, cez zadefinované algoritmy a strojové učenie môže AI predvídať a odhaľovať korupčné správanie a podvody, či pranie špinavých peňazí.



„Taktiež postupy podporované AI môžu nahradiť procesy predtým náchylné na korupciu. Úlohou umelej inteligencie na Slovensku by napríklad mohlo byť odhaľovanie podozrivých správnych konaní napríklad pri správe katastra, evidencii vozidiel, stavebných konaniach alebo odhaľovanie podozrivých verejných obstarávaní,“ vysvetlil Galgóci.



Ako dodal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš, umelá inteligencia je schopná rozpoznávať vzory správania pri analýze veľkého množstva dát. „Takáto analýza finančných tokov, štátnych registrov, informácií zo sociálnych sietí či vzťahov medzi osobami alebo firmami dokáže identifikovať vzory správania, ktoré by mohli byť identifikované ako potenciálne škodlivé,“ vysvetlil.



„Umelá inteligencia nám dáva v prenesenom zmysle slova možnosť nájsť ihlu v kope sena, keď nie je v ľudských možnostiach hľadať zložité vzory správania alebo analyzovať veľké objemy transakcií,“ dodal Galgóci.



Umelá inteligencia by sa však podľa predsedníčky správnej rady slovak.AI Márie Bielikovej mohla využiť aj v iných prípadoch. „Napríklad súčasná situácia, čo sa týka pandémie nového koronovírusu, dáva príležitosť na využitie umelej inteligencie pre vytvorenie modelov strojového učenia, ktoré umožnia ľuďom lepšie reagovať v takýchto situáciách a spracovávať informácie z rôznych zdrojov a porovnávať ich,“ vysvetlila. Ako dodala, národný projekt podporujúci vývoj umelej inteligencie môže významne ovplyvniť životy ľudí, priniesť nové poznatky a zároveň tak zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska.



Slovak.AI však zdôraznila, že úlohou umelej inteligencie nie je taxatívne rozhodovanie. Pomáha pripraviť podklady pre rozhodnutia, ktoré však v konečnom dôsledku prinesie človek.