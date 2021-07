IT: Umelá inteligencia pomáha, treba ju však regulovať

Bratislava 15. júla (TASR) – Umelá inteligencia (AI) a jej technologické riešenia sú na vzostupe a ponúkajú spôsoby, ako uľahčiť ľuďom každodenný život. Aj Slovensko má možnosť nastúpiť na vlnu zodpovednej AI a získať nielen rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 25 až 30 %, ale aj konkrétne riešenia pre mnohé sektory a oblasti života. Chce to však reguláciu a zadefinovaný etický rámec AI. Upozornili na to odborníci z Americkej obchodnej komory v SR, zo spoločnosti Microsoft Česká republika aj ďalší experti.



Umelá inteligencia hrá veľkú rolu napríklad v oblasti zdravotníctva. Pomáha v rýchlej diagnostike, ale aj v boji proti pandémii nového koronavírusu, a to cez systémy zabezpečujúce lepšie testovanie a efektívny manažment očkovania. Na Slovensku je však podľa odborníkov nedostatočná osveta o tom, že AI môže pomôcť aj napríklad v oblasti neuroprostetiky, rituálnej farmácie alebo v oblasti liečby mozgovo počítačových interfaceov. Aj pri takomto využívaní AI však treba myslieť na etické hľadisko, zachovanie a ochranu ľudskej dôstojnosti, zabránenie systémom, ktoré vedú k diskriminácii, či na ochranu osobných údajov.



Odborníci zdôraznili, že prítomnosť lekára pri AI riešeniach v zdravotníckych centrách budúcnosti bude stále potrebná. V blízkej budúcnosti zrejme budú existovať dve skupiny lekárov – tí, ktorí budú využívať certifikované technológie na báze AI a tí, ktorí ju využívať nebudú. Pacienti sa podľa odborníkov priklonia k tej inovatívnejšej skupine, keďže je pravdepodobné, že budú dosahovať dobré výsledky.



AI sa však nevyužíva len v zdravotníctve. Pri verejnej správe využívajúcej AI treba myslieť podľa odborníkov na ochranu demokracie a ľudských práv, regulačnú úlohu štátu a prípravu a znalosti možností aj rizík AI. "Je dôležité, aby išla regulácia AI ruka v ruke s inováciami," vyzdvihli odborníci. Problém vidia aj v "neregulovaní" šírenia dezinformácií, podľa expertov treba podporiť vznik projektov, ktoré budú zabraňovať šíreniu nepravdivých informácií na internete a budú proti nim bojovať.



Odborníci sa zhodli na šiestich etických princípoch, ktoré treba pri využívaní AI dodržiavať – férovosť, spoľahlivosť a bezpečnosť, súkromie a bezpečnosť, zapojenie spoločnosti, transparentnosť a zodpovednosť. "Umelá inteligencia prinesie v najbližších rokoch najhlbšiu a najrýchlejšiu zmenu spoločnosti. Aj pozitívne zmeny budú mať transformačný charakter. Riadenie spoločnosti a tvorba regulácii nebudú, čím boli doteraz. Ak sa verejná správa a vlády na tieto zmeny nezačnú pripravovať už dnes, stanú sa nefunkčnými a spoločnosť sa môže dostať do neriadeného chaosu," okomentoval partner agentúry Seesame Peter Jančárik.