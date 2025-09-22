< sekcia Ekonomika
Odborníci: AI sa mení na kognitívnu protézu mladej generácie

Autor TASR
Bratislava 22. septembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) sa z nástroja mení na kognitívnu (poznávacie a myšlienkové činnosti) protézu mladej generácie, teda filter reality, ktorý formuje budúcich rodičov, voličov a pracovníkov. Uviedli to v utorok na tlačovej konferencii predstavitelia a členovia Asociácie AI (ASAI) pri prezentácii prieskumu MML/Median o používaní umelej inteligencie na Slovensku za 2. štvrťrok 2025. ASAI plánuje preto zverejniť začiatkom budúceho roka etický kódex rodiča pre dobu AI, ktorý má byť jasným rámcom pre domácnosti (komunikácia s deťmi, nastavovanie hraníc, výber vhodných nástrojov).
„Musíme ešte skúmať, či náhodou nechýba a nestráca sa to kritické myslenie, teda či kognitívna barla nie je iba jednozdrojová. Musíme zistiť, či deti vedia, že majú používať viacej zdrojov na to, aby si porovnali informácie a vedeli si vytvoriť nejaký nezávislejší názor, ako mať názor iba zmoderovaný alebo, keby som to zvulgarizoval, zmanipulovaný AI nástrojom, ktorý používajú,“ priblížil Norbert Lojko zo spoločnosti Datanorix, ambasádor MML.
Prieskum MML/Median ukázal explóziu AI na zábavu u mladých. V 2. štvrťroku 2025 vzrástlo používanie AI o 52 % u chlapcov (z 26,4 % v 1. kvartáli na 40,2 % v 2. kvartáli) a o 61 % u dievčat (z 13,6 % na 21,9 %).
Denné používanie sa podľa prieskumu otáča smerom k dievčatám. U mladých žien stúplo v 2. štvrťroku 2025 o 277 % (zo 6,6 % na 24,9 %), u mladých mužov o 66 % (z 8,8 % na 14,6 %).
Generačná priepasť sa pri používaní AI prehlbuje. AI na získavanie informácií používa 54,3 % mladých, kým len 18,6 % ľudí vo veku viac ako 45 rokov. Denne AI používa 19,8 % mladých, kým len 1,9 % ľudí starších ako 45 rokov.
