USA plánujú sprísniť obmedzenia na dodávky čipov do Číny

Washington 17. októbra (TASR) - Americká vláda oznámila, že plánuje zastaviť dodávky ďalších pokročilých čipov používaných v oblasti umelej inteligencie do Číny. Cieľom nových opatrení, ktoré sa dotknú firmy Nvidia a ďalších, je zabrániť Pekingu využívať americké moderné technológie na podporu vlastných vojenských kapacít. Informuje o tom agentúra Reuters.



Rozhodnutie sa týka viacerých pokročilých čipov a strojov na ich výrobu, pričom okrem Číny bude zákaz platiť aj pre niektoré ďalšie krajiny ako Rusko a Irán. Nové sankcie okrem toho zaraďujú na čiernu listinu návrhárov čipov Moore Threads a Biren.



Novými sankciami, ktorých cieľom je spomaliť vývoj Číny vo vojenskej oblasti, sa Washington snaží zaplátať diery v predchádzajúcich opatreniach, ktoré vydal v októbri minulého roka. Ako povedala pre novinárov americká ministerka obchodu Gina Raimondová, opatrenia by sa mali aktualizovať "minimálne raz ročne".



Washington chce "obmedziť možnosti Číny dostať sa k pokročilým čipom, ktoré by mohli viesť k prielomu v oblasti umelej inteligencie a sofistikovaných počítačov kľúčových pre (čínsku) vojenskú oblasť", dodala Raimondová. Zároveň zdôraznila, že cieľom nie je poškodiť Čínu ekonomicky.



Americký výrobca čipov Nvidia sa predchádzajúcemu balíku obmedzení rýchlo prispôsobil, a to výrobou čipov ako A800 a H800. Tie iba tesne spĺňali opatrenia z októbra a Nvidia tak mohla pokračovať v predaji do Číny. Nové obmedzenia, pri ktorých sa menia parametre, však túto dieru zapĺňajú.