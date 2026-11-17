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USA sprísňujú obmedzenia vývozu pokročilých čipov
Opatrenia sa zameriavajú na pašovanie čipov do Číny, ako aj na využívanie výpočtovej kapacity čínskymi zákazníkmi v iných krajinách.
Autor TASR
Washington 17. novembra (TASR) - Spojené štáty sprísňujú obmedzenia vývozu pokročilých čipov umelej inteligencie (AI) do viacerých krajín v snahe zabrániť Číne v prístupe k tejto technológii. Podľa nových pravidiel, ktoré zverejnilo v pondelok (16. 11.) americké ministerstvo obchodu, bude vývoz vysokovýkonných čipov do Malajzie, Singapuru, Indonézie, Thajska a Brazílie podliehať licenciám zo strany americkej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Opatrenia sa zameriavajú na pašovanie čipov do Číny, ako aj na využívanie výpočtovej kapacity čínskymi zákazníkmi v iných krajinách. Prevádzkovatelia dátových centier, ktorí používajú čipy umelej inteligencie vyrobené v USA, budú tiež čeliť prísnejším požiadavkám na overovanie svojich zákazníkov.
USA už zakázali vývoz výkonných čipov umelej inteligencie do Číny. Týka sa to aj produktov, ktoré vyrobil líder na trhu, spoločnosť Nvidia. Washington vyjadruje obavy, že technológia by mohla posilniť kapacity Číny v oblasti umelej inteligencie, a to aj na vojenské účely.
Opatrenia sa zameriavajú na pašovanie čipov do Číny, ako aj na využívanie výpočtovej kapacity čínskymi zákazníkmi v iných krajinách. Prevádzkovatelia dátových centier, ktorí používajú čipy umelej inteligencie vyrobené v USA, budú tiež čeliť prísnejším požiadavkám na overovanie svojich zákazníkov.
USA už zakázali vývoz výkonných čipov umelej inteligencie do Číny. Týka sa to aj produktov, ktoré vyrobil líder na trhu, spoločnosť Nvidia. Washington vyjadruje obavy, že technológia by mohla posilniť kapacity Číny v oblasti umelej inteligencie, a to aj na vojenské účely.