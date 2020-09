USA uvažujú o zákaze ďalších čínskych aplikácií

Washington 4. septembra (TASR) - Spojené štáty uvažujú o zákaze ďalších čínskych aplikácií, ktoré by mohli predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť, uviedol vo štvrtok (3. 9.) večer personálny šéf Bieleho domu Mark Meadows. Konkrétne však nemenoval žiadnu aplikáciu, ktorej by sa to malo týkať.



Meadows sa podobne vyjadril už v minulosti. V auguste napríklad povedal, že administratíva prezidenta Donalda Trumpa uvažuje o zákaze aplikácií, ktoré môžu zhromažďovať osobné údaje a môžu predstavovať riziko pre národnú bezpečnosť.



Washington vedie kampaň proti viacerým čínskym technologickým koncernom, ako sú napríklad Huawei či materská spoločnosť TikToku ByteDance. Trumpova administratíva obvinila Huawei a ďalšie čínske technologické firmy, že môžu zbierať údaje o amerických používateľoch a poskytovať ich čínskej vláde.



Huawei čelí viacerým sankciám, ktoré poškodili jeho operácie, a existuje hrozba, že úplne zablokujú prístup koncernu ku kľúčovým čipom.



Trump v auguste zameral svoju pozornosť na spoločnosť Tencent, ktorá vlastní aplikáciu WeChat a firmu ByteDance, ktorej patrí TikTok. Nariadením zo 6. augusta zakázal s platnosťou od polovice septembra občanom USA realizovať transakcie s týmito firmami.



Trump potom 14. augusta vydal ďalšie nariadenie, ktorým dal firme ByteDance 90 dní, aby sa zbavila svojich operácií v USA. Pôvodne sa očakávalo, že predaj bude ohlásený tento týždeň, pričom hodnota transakcie sa odhadovala na 20 miliárd až 30 miliárd USD (16,9 miliardy až 25,4 miliardy eur). Medzi záujemcami je napríklad softvérová firma Oracle rovnako ako Microsoft spoločne s Walmartom.



Čína však minulý týždeň zmenila pravidlá týkajúce sa kontroly exportu. Peking aktualizoval reštrikcie a obmedzenia týkajúce sa vývozu technológií, ktoré by sa mohli týkať sociálnej siete na zdieľanie krátkych videí TikTok. Spoločnosť ByteDance, ktorá vlastní TikTok, uviedla, že bude striktne dodržovať zákon. Čínske ministerstvo obchodu tento týždeň vyhlásilo, že obmedzenia exportu nemieria na žiadnu konkrétnu firmu. Zdá sa však, že táto zmena pravidiel kontroly vývozu prinajmenšom spomalí predaj TikToku.



Tento týždeň zakázala 118 čínskych aplikácií aj India. Ako dôvod uviedla takisto obavy z ohrozenia národnej bezpečnosti. Príčinou je napätie medzi krajinami pre spornú hranicu v regióne Ladákh.



(1 EUR = 1,1813 USD)