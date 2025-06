V EÚ sú dva milióny rôznych dronov, môžu mať aj negatívne využitie

Bratislava 27. júna (TASR) - V EÚ je zaregistrovaných 1,6 milióna operátorov, respektíve pilotov dronov a približne 500.000 komerčných dronov. Celkovo je v Európe okolo dvoch miliónov rôznych dronov, ktoré verejnosť používa, no často sú aj zneužívané. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval riaditeľ pre komunikáciu a transformáciu spoločnosti Deutche Telekom IT Solutions Slovakia Pavol Miroššay za účasti zástupcov Slovak Telekom.



„Tých dronov je v Európe už pomerne dosť veľa. My pracujeme s nejakým takým odhadovaným číslom dva milióny dronov, a to sa rozprávame jednak o tých profesionálnych dronoch, ktoré čistia fasády, alebo také malé drony, ktoré využívajú bežní ľudia,“ povedal Miroššay s tým, že drony majú aj pozitívne využitie, no dokážu mať tiež negatívne bezpečnostné rizikové využitie, či už na spôsobenie nejakej davovej psychózy a paniky alebo na konkrétne záškodné činnosti.







V súčasnosti sú na trhu podľa neho tri riešenia identifikácie preletov dronov. Jednou z nich je rádiofrekvenčná detekcia, ktorá má vysokú spoľahlivosť a dokáže mapovať veľké územie. Ďalej je to radarová detekcia, ktorá zachytí aj malé zmeny, ako napríklad prelet vtákov. Odborník upozornil, že pri tomto type však môžu vznikať aj falošné poplachy, keďže systém musí správne rozlíšiť daný pohyb. Tretím riešením je audio detekcia, ktorá je závislá od toho, aké je počasie.



Spoločnosť zároveň predstavila aj detekčný systém, teda dronovú ochranu, ktorá bola v prevádzke počas súčasných Majstrovstiev Európy vo futbale konajúcich sa na Slovensku. Pomocou systému sa im podarilo konkrétne v Bratislave identifikovať a sledovať drony v reálnom čase a lokalizovať ich operátorov, čiže pilotov. Počas dvoch testovacích týždňov v júni systém zachytil skoro 700 preletov dronov, pričom senzory na ich identifikovanie boli rozmiestnené v blízkom okolí Národného futbalového štadióna. Takáto dronová ochrana je vhodná podľa Miroššaya nielen nad strategickými objektmi, ale aj v prípade hromadných podujatí.



Systém pod názvom Drone@Onsite využíva rádiofrekvenčnú detekciu, pričom dokáže zachytiť drony ešte predtým, ako sa starnú hrozbou. Prostredníctvom presnej lokalizácie pilota aj v husto zastavaných oblastiach umožňuje bezpečnostným zložkám rýchlo a efektívne reagovať. Tento systém môže využívať polícia, ozbrojené sily, prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry aj organizátori veľkých podujatí či mestská samospráva. Je dostupný ako trvalé riešenie, ale aj na krátkodobý prenájom ako sú jednorazové podujatia.