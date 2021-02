V roku 2021 sa finanční kyberútočníci zrejme zamerajú na Bitcoin

Bratislava 3. februára (TASR) – Tento rok sa finanční kyberzločinci pravdepodobne zamerajú na kryptomenu Bitcoin. V tejto mene budú požadovať platby od svojich obetí, aby si zachovali súkromie. Okrem toho by sa mali vydieračské praktiky ešte viac rozšíriť, či už v rámci DDoS alebo ransomvérových útokov. Očakávajú to experti kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky.



"Finančné kybernetické hrozby patria k tým najnebezpečnejším, pretože sa priamo dotýkajú peňazí obetí – či už jednotlivcov alebo organizácií," vysvetľujú odborníci s tým, že drastické vlaňajšie zmeny aj v tejto oblasti ovplyvnili fungovanie finančných kyberútočníkov.



Experti predpovedajú päť trendov, ktoré ovplyvnia oblasť finančných kyberhrozieb v roku 2021. Podľa nich sa útoky MageCarting alebo tzv. JS-skimming (metóda kradnutia údajov o platobných kartách z e-commerce platforiem, pozn. TASR) presunú na stranu servera. Čoraz menej aktérov hrozieb sa totiž spolieha na útoky na strane klienta, ktoré používajú program JavaScript.



Trendom bude aj využívanie prechodných mien. "Iné kryptomeny, ako napríklad Monero, budú pravdepodobne prvou náhradou pre platobné transakcie, pričom finančné prostriedky sa neskôr prevedú na inú kryptomenu, vrátane Bitcoinu, aby po sebe zločinci zamietli stopy," vysvetlili experti.



Vydieranie obetí bude tento rok podľa odborníkov na vzostupe. "Aktéri ransomvérových hrozieb podnikli v roku 2020 mnoho úspešných útokov, ktoré si vyslúžili aj veľkú mediálnu pozornosť," pripomenuli experti s tým, že útočníci navyšovali sumy, ktoré mali obete zaplatiť výmenou za to, že nezverejnia ukradnuté dáta. Takýchto útokov bude tento rok podľa expertov viac, pričom cieľmi budú organizácie, ktoré sú najviac zraniteľné stratou údajov, alebo sú ich procesy obnovy dát náročné.



Ransomvérové gangy zároveň podľa odborníkov začnú využívať tzv. Zero-day exploity, čiže zraniteľnosti, ktoré vývojári ešte nenašli.



Na atraktivite naberá aj krádež Bitcoinov, pretože mnoho krajín sa pre pandémiu prepadá do chudoby. "Pri páde ekonomík a poklese lokálnych mien sa môže viac ľudí uchýliť ku kyberkriminalite, čo povedie k nárastu počtu nových prípadov," vysvetlili experti.