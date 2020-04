Vďaka inteligentnej domácnosti môžu Slováci v čase krízy ušetriť

Bratislava 7. apríla (TASR) – Vďaka inteligentnej domácnosti môžu Slováci v čase krízy súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu ušetriť na výdavkoch za bývanie. Tvrdí to IT odborník zo spoločnosti Aliter Technologies Peter Kováč. Inteligentné spotrebiče môžu napríklad pomôcť regulovať teplotu v byte počas neprítomnosti majiteľa a znížiť tak jeho náklady súvisiace s bývaním.



Z údajov z Eurostatu vyplýva, že najväčšou položkou v rozpočtoch slovenských domácností sú práve výdavky na bývanie, vodu a energie. Slováci na ne minú až štvrtinu svojho rozpočtu. Tesne spred začiatku pandémie nového koronavírusu bol podiel výdavkov domácností na bývanie najväčší vo Fínsku (28,5 %), Dánsku (28,1 %) a na Slovensku (27,7 %).



Inteligentná domácnosť vie znížiť tieto výdavky na bývanie vďaka tzv. internetu vecí. „Na internet dnes vieme pripojiť akékoľvek zariadenie, či už je to chladnička, bezpečnostná kamera alebo termostat,“ vysvetlil Kováč s tým, že spotrebiče sa potom dajú ovládať cez aplikáciu v mobile.



Internet vecí sa podľa IT odborníka dostáva do popredia aj na Slovensku. „Vďaka tomu je možné z jedného miesta skontrolovať bezpečnostnú kameru v domácnosti, zregulovať teplotu termostatu či zistiť, aké potraviny chýbajú v chladničke,“ uviedol odborník.



Inteligentné zariadenia môžu zvýšiť aj bezpečnosť príbytkov. „Ak si v práci spomenieme, že sme zabudli vypnúť žehličku, cez aplikáciu vieme v byte vypnúť konkrétnu elektrickú zásuvku, čím predídeme prípadnej nehode,” doplnil Kováč.