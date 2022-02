IT: Veľkí výrobcovia čipov po celom svete razantne zvyšujú investície

New York 5. februára (TASR) - Veľkí výrobcovia čipov po celom svete razantne zvyšujú investície. Dôvodom je vysoký dopyt po polovodičoch. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Najväčší svetový zmluvný výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plánuje v najbližších troch rokoch investovať 100 miliárd USD (87,23 miliardy eur) do zvýšenia produkcie najmodernejších kremíkových dosiek (waferov), ktoré sa používajú pri výrobe rozmanitých čipov. Taiwanský koncern v januári uviedol, že v roku 2022 jeho kapitálové výdavky vzrastú o 47 %. Dodal, že plánuje tento rok minúť 40 miliárd USD až 44 miliárd USD po 30 miliardách USD v roku 2021.



TSMC aktuálne stavia závod v USA, vo Phoenixe (Arizona), pričom hodnota investície predstavuje okolo 12 miliárd USD, a ďalší v Japonsku.



Americký Intel minulý rok v marci ohlásil, že investuje 20 miliárd USD do dvoch nových závodov v Arizone. Intel pôsobí v Arizone viac než 40 rokov. V Arizone pôsobia okrem Intelu a TSMC aj ďalší veľkí výrobcovia polovodičov, ako sú On Semiconductor, NXP a Microchip.



Najväčší juhokórejský koncern Samsung síce nezverejnil vyhliadky na tento rok, ale v januári uviedol, že v minulom roku pripadalo 90 % z jeho kapitálových výdavkov v objeme 40,1 miliardy USD do vývoja a výroby čipov.



Firmy z odvetvia v roku 2021 v globále minuli na výstavbu nových produkčných kapacít a výskum 146 miliárd, uviedla poradenská spoločnosť Gartner. Na troch najväčších výrobcov — TSMC, Samsung a Intel — pripadalo z toho 60 %.



Podľa analytika poradenskej firmy Bain by sa kapitálové výdavky v odvetví mali počas piatich rokov od 2021 do 2025 zdvojnásobiť v porovnaní s predchádzajúcimi piatimi rokmi (2016 až 2020).



(1 EUR = 1,1464 USD)