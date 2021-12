Spoločnosť Vivendi je otvorená diskusii o prevzatí pevnej siete štátom

Miláno 5. decembra (TASR) - Francúzska spoločnosť Vivendi, najvyšší akcionár talianskeho operátora Telecom Italia (TIM), je otvorená diskusii o možnosti, že talianska vláda získa kontrolu nad pevnou sieťou TIM. Vyhlásil to v nedeľu hovorca Vivendi.



Vyhlásenie predstavuje posun v postoji francúzskej mediálnej skupiny v čase, keď sa investori TIM chystajú vyhodnotiť plán na prevzatie v hodnote 10,8 miliardy eur, ktorý im predložila americká investičná spoločnosť KKR & Co.



Až doteraz nebola francúzska skupina naklonená možnosti, že vláda v Ríme získa kontrolu nad pevnou sieťou TIM.



Podľa hovorcu mediálnej skupiny Vivendi má záujem o akékoľvek riešenie, ktoré "podporí efektívnosť a modernosť siete a zároveň zachová hodnotu jeho investície".



"Z tohto pohľadu bude určite otvorene hodnotiť hypotézu o štátnej kontrole siete, ak by mohla viesť k inštitucionálne riadenému strategickému projektu," dodal hovorca.



Divízia pevných liniek spoločnosti TIM predstavuje hlavnú telekomunikačnú infraštruktúru Talianska a zohráva významnú úlohu pri snahe o zavádzanie širokopásmového pripojenia, na ktoré Rím plánuje minúť miliardy eur z fondov Európskej únie na zlepšenie pokrytia.



Štátny investor CDP prevzal 10-percentný podiel v TIM, aby dohliadal na sieť a očakáva sa, že bude hrať kľúčovú úlohu pri akýchkoľvek plánoch na získanie siete.