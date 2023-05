Vodafone oznámil, že zruší 11.000 pracovných miest

Londýn 16. mája (TASR) - Britský mobilný gigant Vodafone v utorok oznámil, že plánuje zrušiť 11.000 pracovných miest v priebehu nasledujúcich troch rokov. Nová výkonná riaditeľka Margherita Della Valleová sa totiž snaží zmeniť a zjednodušiť organizáciu, ktorá zápasí so slabými výsledkami. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



"Náš výkon nebol dostatočne dobrý. Vodafone sa musí zmeniť, aby sme mohli dôsledne poskytovať služby," uviedla vo vyhlásení a dodala, že zjednodušenie štruktúry pomôže zlepšiť konkurencieschopnosť spoločnosti.



Della Valleová bola natrvalo vymenovaná do funkcie začiatkom mája po piatich mesiacoch dočasného šéfovania. Jej predchodca Nick Read odstúpil z postu začiatkom decembra po štvorročnom pôsobení, ktoré poznačil prudký pokles cien akcií spoločnosti. Z Vodafonu odišiel po rokovaniach o zlúčení jeho operácií v Spojenom kráľovstve s konkurenčným Three UK, ktorý vlastní hongkonská CK Hutchison.



Podľa správ v médiách obchod v hodnote 15 miliárd libier (17,25 miliardy eur) je blízko dokončenia.



Vodafone oznámil za uplynulý finančný rok do konca marca 2023 pokles zisku o 1,3 % na 14,7 miliardy GBP. A predpovedá malý alebo žiadny nárast zisku počas aktuálneho finančného roka.



(1 EUR = 0,86943 GBP)