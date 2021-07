Výsledky Microsoftu prekonali očakávania trhu

Redmond 28. júla (TASR) - Pokračujúci boom v oblasti cloudových služieb podporil výsledky amerického koncernu Microsoft vo 4. kvartáli fiškálneho roka 2020/21, ktoré prekonali očakávania Wall Street.



Tržby za tri mesiace od apríla do júna 2021 stúpli o 21 % na 46,2 miliardy USD (39,12 miliardy eur) z 38,3 miliardy USD v rovnakom období pred rokom, uviedol Microsoft v utorok (27. 7.) po zatvorení búrz v USA. Analytici očakávali 44,1 miliardy USD.



Čistý zisk vzrástol o 47 % na 16,5 miliardy USD alebo 2,17 USD na akciu z 11,2 miliardy USD alebo 1,46 USD na akciu. Analytici v priemere počítali so ziskom na akciu na úrovni 1,90 USD.



Tržby výrazne podporila divízia cloudových služieb. Platforma Azure, ktorá poskytuje firmám IT služby a cloudové úložiská, zvýšila tržby o 51 %. Tržby divízie osobných počítačov, pod ktorú okrem softvéru patria aj hardvérové produkty, ako sú herné konzoly Xbox alebo tablety Surface, vzrástli o 9 % na 14,1 miliardy USD.



Aj napriek tomu, že výsledky koncernu prekonali očakávania trhu, akcie Microsofu sa v poburzovom obchodovaní najprv oslabili o viac než 2 %, neskôr však straty zmazali.



(1 EUR = 1,1810 USD)