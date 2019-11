Xerox chce prevziať HP

New York/Palo Alto 7. novembra (TASR) - Xerox má záujem o prevzatie HP. Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou ponúkol za akciu HP 22 USD, čo ocenilo spoločnosť na 32,5 miliardy USD (29,34 miliardy eur).



Podľa zdrojov Xerox ponúka, že 77 %, teda 17 USD za akciu, zaplatí podielnikom HP v hotovosti a zvyšok vlastnými akciami. V prípade uskutočnenia by fúzia vygenerovala nákladové synergie vo výške 1 miliardy USD. Akcionári HP by podľa zdrojov v novej spoločnosti vlastnili 48 %.



Ponuka je o 12,4 % vyššia v porovnaní so stredajšou (6. 11.) zatváracou cenou HP, pričom vyhliadky na prevzatie už spôsobili výrazný nárast akcie HP.



Plán na prevzatie vzbudzuje pozornosť, keďže Xerox s burzovou hodnotou okolo 8,3 miliardy USD je podstatne menší než HP. Ako chce firma akvizíciu financovať nie je jasné, ale predaj akcií japonského koncernu Fujifilm priniesol Xeroxu 2,3 miliardy USD.