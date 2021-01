IT: Základným faktorom úspechu kybernetickej bezpečnosti je zmena

Bratislava 18. januára (TASR) – Základným faktorom úspechu systému kybernetickej bezpečnosti je zmena. Poukázali na to závery výskumu spoločnosti Cisco s názvom 2021 Security Outcomes. Na štúdii sa podieľalo 4800 odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, IT a ochranu súkromia z 25 krajín sveta a prináša odporúčania, ako čo najlepšie posilniť kybernetickú bezpečnosť.



Ako uviedli odborníci, pri bezpečnostných programoch postavených na stratégii obmeny technológií sa dosahuje častejšie celková úspešnosť, ako pri iných stratégiách. Mnohé podniky však na neustálu obmenu technológie nemajú dostatok personálnych zdrojov. V tom prípade by mohol pomôcť prechod do cloudu a bezpečnostné riešenia, poskytované formou služby. "Riešenia založené na predplatnom sú finančne dostupné a jednoducho ich možno zaviesť a integrovať, pričom automatické aktualizácie zaisťujú ich priebežnú modernizáciu bez dodatočných nákladov a námahy," uvádzajú experti.



Zo štúdie ďalej vyplýva, že druhým najdôležitejším faktorom úspešnosti kybernetickej ochrany je dobre integrovaný súbor technológií. "Ten má pozitívny vplyv takmer na všetky skúmané aspekty a zvyšuje pravdepodobnosť celkového úspechu v priemere o 10,5 %," vyčíslili experti. Zaujímavé podľa nich je, že integrácia prispieva aj náboru a retencii zamestnancov, bezpečnostné tímy totiž chcú pracovať s najlepšími technológiami a vyhnúť sa vyhoreniu.



Ako dodávajú odborníci, integrácia je zároveň najvýznamnejším faktorom pri budovaní kultúry bezpečnosti v celej organizácii. Namiesto tradičného bezpečnostného školenia, ktoré nevedie k budovaniu pozitívnej kultúry vo firme, je podľa expertov lepšie investovať do technológií, ktoré sú flexibilné a bezproblémové.



Iba samotná znalosť potenciálnych bezpečnostných rizík ovplyvňuje samotný úspech kybernetickej ochrany najmenej. Naopak, dôležitým aspektom je včasnosť reakcie na incidenty a presnosť detekcie hrozieb.