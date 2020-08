Bonn 13. augusta (TASR) - Zisk Deutsche Telekom v 2. kvartáli klesol o pätinu. Dôvodom bolo prevzatie menšieho rivala Sprint v USA.



Čistý zisk za tri mesiace od apríla do júna padol o 20,1 % na 754 miliónov eur z 944 miliónov eur v rovnakom období vlani, uviedol vo štvrtok nemecký telekomunikačný koncern. Zisk na akciu sa znížil na 16 centov z 20 centov. Upravený čistý zisk klesol na 1,28 miliardy eur alebo 27 centov z 1,33 miliardy alebo 28 centov.



Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA), naopak, medziročne stúpol o 50,1 % na 8,59 miliardy eur a upravená EBITDA až o 56,4 % na 9,8 miliardy eur. Čisté tržby po zahrnutí Sprintu vzrástli o 37,5 % na 27,04 miliardy eur z 19,66 miliardy eur pred rokom.



Fúzia T-Mobile US so Sprintom stála koncern v 2. kvartáli okolo 700 miliónov eur. Šéf koncernu Tim Höttges po prevzatí Sprintu zvýšil celoročné vyhliadky. Upravená EBITDA sa teraz očakáva na úrovni približne 34 miliárd eur, pôvodne sa počítalo s 25,5 miliardy eur.