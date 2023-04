IT: Zisk IBM v prvom štvrťroku vzrástol viac, ako čakali analytici

New York 20. apríla (TASR) - Americký technologický gigant International Business Machines (IBM) vykázal za 1. štvrťroku vyšší zisk, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. A vo svojej prognóze ročných príjmov poskytol opatrne optimistický signál o výdavkoch na technológie pri neistej situácii v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca marca 2023 zvýšil na 927 miliónov USD (847,89 milióna eur) alebo 1,01 USD na akciu zo 733 miliónov USD alebo 0,81 USD/akcia v 1. štvrťroku minulého roka.



Bez jednorazových položiek vykázal IBM v sledovanom období upravený zisk 1,25 miliardy USD alebo 1,36 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 1,26 USD na akciu.



Tržby IBM za 1. štvrťrok vzrástli o 0,4 % na 14,25 miliardy USD zo 14,20 miliardy USD v minulom roku.



Generálny riaditeľ Arvind Krishna predpovedá mierne zlepšenie rastu príjmov do konca prvého polroka a ešte o niečo lepšie výsledky koncom roka.



Výsledky IBM naznačujú, že veľké portfólio softvérových produktov a služieb pomáha spoločnosti kompenzovať určité spomalenie širšej ekonomiky, napísal analytik Bloomberg Intelligence Anurag Rana.



(1 EUR = 1,0933 USD)