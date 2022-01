Intel vo 4. kvartáli eviduje pokles zisku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Santa Clara 27. januára (TASR) - Zisk najväčšieho výrobcu čipov na svete Intel vo 4. štvrťroku 2021 klesol. Napriek tomu prekonal odhady Wall Street vďaka dopytu po čipoch. Spoločnosť však čelila nárastu nákladov a investícií do rozšírenia výroby.Intel so sídlom v Santa Clare v Kalifornii vykázal za 4. štvrťrok 2021 zisk 4,62 miliardy USD (4,0 miliardy eur) alebo 1,13 USD na akciu. To bolo menej ako 5,86 miliardy USD alebo 1,42 USD/akcia rok predtým.Upravený zisk sa znížil na 1,09 USD na akciu z 1,48 USD na akciu vo 4. kvartáli 2020. Analytici však očakávali ešte slabší výsledok, a to zisk 0,90 USD na akciu.Tržby Intelu v uplynulom štvrťroku vzrástli o 3 % na 20,53 miliardy USD z predminuloročných 19,98 miliardy USD. Upravené výnosy sa zvýšili na 19,5 miliardy USD z 18,9 miliardy USD, zatiaľ čo analytici odhadovali, že dosiahnu 18,32 miliardy USD.Tržby Intelu za celý minulý rok dosiahli 79 miliárd USD a čistý zisk bol 19,9 miliardy USD, čo je približne o 5 % menej ako čistý zisk v predchádzajúcom roku.Minulý rok sa niesol v znamení bezprecedentného dopytu po čipoch, ktorý by mal podľa očakávania pokračovať aj v tomto roku, uviedol riaditeľ Intelu Pat Gelsinger.Globálny nedostatok počítačových čipov postihol široké spektrum priemyselných odvetví od výroby smartfónov a notebookov až po autá a domáce spotrebiče.Americký čipový gigant Intel ťaží zo zvýšeného dopytu, ale čelí tiež výzvam pri výrobe čoraz sofistikovanejších polovodičov pre moderné zariadenia.Spoločnosť Intel minulý rok výrazne investovala do výroby polovodičov v Spojených štátoch a Európe a nedávno ohlásila stratégiu, ktorá sa spolieha na rozšírenie vlastnej výroby aj väčšie využívanie subdodávateľských tovární.Pri pohľade na 1. štvrťrok 2022 Intel očakáva upravené tržby vo výške približne 18,3 miliardy USD a upravený zisk približne 0,80 USD na akciu. Analytici mu predpovedajú zisk 0,86 USD na akciu a tržby 17,62 miliardy USD.(1 EUR = 1,1277 USD)