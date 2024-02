Zisk najväčšieho čínskeho výrobcu čipov SMIC v 4. kvartáli klesol

Peking 6. februára (TASR) - Najväčší čínsky výrobca čipov Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) zaznamenal v štvrtom kvartáli minulého roka výrazný pokles zisku. Dôvodom sú pretrvávajúce problémy na trhu s polovodičmi, ktorý zápasí so slabým dopytom, ako aj tvrdá medzinárodná konkurencia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Neauditovaný zisk pripadajúci na vlastníkov dosiahol 174,68 milióna amerických dolárov (162,55 milióna eur) po zisku 385,53 milióna USD v rovnakom období predchádzajúceho roka. Tržby za štvrtý štvrťrok vzrástli o 3,5 % na 1,68 miliardy USD.



Za celý rok 2023 dosiahol SMIC tržby 6,32 miliardy USD, čo je menej ako 7,27 miliardy USD v roku 2022. Čistý zisk v roku 2023 klesol na 902,5 milióna USD z 1,82 miliardy USD v predchádzajúcom roku.



Spoločnosť vlani v porovnaní s rokom 2022 zvýšila kapitálové výdavky o 17,6 % na 7,47 miliardy USD a dodala, že v tomto roku ich plánuje udržať na rovnakej úrovni.



Polovodičový priemysel sa v posledných rokoch dostal do krízy po tom, ako pandémiou spôsobený nedostatok čipov vystriedal ich prebytok na trhu v dôsledku spomalenia globálnej ekonomiky. Existujú však náznaky, že v nadchádzajúcom roku by sa odvetvie mohlo zotaviť vďaka zvýšenému dopytu po výrobkoch, ktoré využívajú polovodiče, ako sú smartfóny a iná spotrebná elektronika.



SMIC je najdôležitejším čínskym výrobcom čipov a je kľúčovou spoločnosťou pre snahy Pekingu posilniť domáci polovodičový priemysel a dobehnúť konkurentov, ako sú taiwanský koncern TSMC a juhokórejský Samsung.



(1 EUR = 1,0746 USD)