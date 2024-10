Zisk Netflixu aj počet predplatiteľov v 3. štvrťroku vzrástli

Los Gatos 19. októbra (TASR) - Americký streamovací gigant Netflix oznámil za 3. štvrťrok 2024 nárast zisku aj počtu predplatiteľov vďaka bohatej ponuke seriálov a filmov. TASR o tom informuje na základe správ Bloomberg a RTTNews.



Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra 2024 zvýšil na 2,36 miliardy USD (2,17 miliardy eur) alebo 5,40 USD na akciu z 1,68 miliardy USD alebo 3,73 USD na akciu v predchádzajúcom roku. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť vykáže za 3. štvrťrok zisk 5,12 USD na akciu.



Netflix získal v 3. štvrťroku 5,1 milióna nových predplatiteľov. To bolo síce menej než 8,8 milióna v rovnakom období vlani, no aj napriek tomu Netflix prekonal odhady Wall Street, ktorá predpovedala spoločnosti tento rok len štyri milióny nových predplatiteľov. Netflix očakáva väčší nárast nových zákazníkov okolo vianočných sviatkov.



Tržby za 3. štvrťrok sa zvýšili na 9,82 miliardy USD z 8,54 miliardy USD v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo analytici očakávali tržby v priemere 9,77 miliardy USD.



Pri pohľade do budúcnosti na 4. štvrťrok, spoločnosť očakáva rast tržieb o 15 % na 10,13 miliardy USD a zisk na akciu vo výške 4,23 USD.



Aj za celý rok predpovedá Netflix nárast tržieb o 15 %.



(1 EUR = 1,0866 USD)