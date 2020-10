Zisk Netflixu v 3. kvartáli sklamal očakávania trhu

Los Gatos 21. októbra (TASR) – Zisk Netflixu, rovnako ako počet nových predplatiteľov v 3. kvartáli, sklamal očakávania trhu, a to aj napriek tomu, že tržby vzrástli takmer o 23 %. Akcie spoločnosti sa v poburzovom obchodovaní oslabili až o 6 %.



Americký prevádzkovateľ populárnej video streamingovej služby získal v 3. štvrťroku globálne 2,20 milióna predplatiteľov, pričom počítal so zvýšením o 2,50 milióna. Na konci kvartálu evidoval 195,15 milióna predplatiteľov.



Spoločnosť získala počas uplynulého štvrťroka celkovo 0,18 milióna nových zákazníkov v USA a Kanade, v regióne Európa, Blízky východ a Afrika 0,76 milióna, v Latinskej Amerike 0,26 milióna a v ázijsko-pacifickom regióne 1,01 milióna.



Podľa Netflixu bol dôvodom slabšieho počtu predplatiteľov rekordný 1. polrok, keď získal 26 miliónov predplatiteľov, a následné spomalenie rastu. V poslednom štvrťroku 2020 počíta so 6 miliónmi nových predplatiteľov.



Zisk sa v 3. kvartáli zvýšil na 790 miliónov USD (668,92 milióna eur) alebo 1,74 dolára na akciu zo 665 miliónov USD alebo 1,47 dolára na akciu v rovnakom období pred rokom. Analytici v priemere očakávali 2,13 USD na akciu. Tržby medziročne stúpli o 22,7 % na 6,44 miliardy dolárov, pričom analytici prognózovali 6,38 miliardy USD.