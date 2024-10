Zisk Nokie v 3. štvrťroku prekonal očakávania

Helsinki 17. októbra (TASR) - Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia vo štvrtok oznámil, že jeho zisk v 3. štvrťroku vzrástol a prekonal aj odhady analytikov. Prispelo k tomu oživenie dopytu v niektorých oblastiach. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



"Som optimista, verím, že teraz už zahýbame za roh v mnohých častiach nášho podnikania, aj keď niektoré naďalej pociťujú slabosť na trhu," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Pekka Lundmark.



Nokia potvrdila svoj celoročný výhľad. Vo 4. štvrťroku očakáva výrazné zrýchlenie rastu v oblasti sieťovej infraštruktúry.



Zisk Nokie pripadajúci akcionárom materskej spoločnosti za tri mesiace do konca septembra 2024 vzrástol na 169 miliónov eur alebo 3 centy na akciu zo 139 miliónov eur alebo 2 centy na akciu v rovnakom štvrťroku minulého roka



Takzvaný porovnateľný zisk, z pokračujúcich prevádzok, pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa zvýšil na 454 miliónov eur zo 418 miliónov eur v minulom roku a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali EBIT 424 miliónov eur.



Porovnateľná hrubá marža vzrástla na 45,7 % zo 40,8 % vďaka znižovaniu nákladov a predaju väčšieho množstva zariadení na trhoch s vysokou maržou.



Tržby pritom klesli o 8 % na 4,33 miliardy eur zo 4,71 miliardy eur v predchádzajúcom roku, najmä v dôsledku nižšieho predaja v Indii. Dopyt zo strany indických klientov po minuloročnom prudkom raste tento rok výrazne klesol.



Pri konštantných menových kurzoch sa tržby v 3. štvrťroku znížili o 7 %.



Nokia potvrdila výhľad prevádzkového zisku za rok 2024 v pásme medzi 2,3 miliardou eur a 2,9 miliardou eur, pričom momentálne sa pohybuje v dolnej polovici rozpätia. Oživenie predaja prebieha pomalšie ako spoločnosť predtým očakávala, je to však čiastočne kompenzované zlepšujúcou sa hrubou maržou a rýchlym zásahom do nákladov.