Zisk TSMC v 3. štvrťroku vzrástol o vyše 54 %

Tchaj-pej 17. októbra (TASR) - Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vo štvrtok oznámil nárast zisku za 3. štvrťrok 2024 o vyše 54 %, ktorý prekonal odhady analytikov. Prispel k tomu pokračujúci silný dopyt po čipoch používaných v odvetví umelej inteligencie (AI). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, medzi ktorého zákazníkov patria Apple a Nvidia, ťažil z nárastu AI v celom spektre odvetví.



Čistý zisk TSMC za tri mesiace do konca septembra 2024 sa zvýšil o 54,2 % na 325,3 miliardy taiwanských dolárov (9,22 miliardy eur), zatiaľ čo analytici očakávali zisk 300,2 miliardy TWD.



Tržby TSMC, najhodnotnejšej spoločnosti v Ázii, v 3. štvrťroku stúpli medziročne o 36,5 % na 759,69 miliardy TWD.



Kapitálové výdavky v 3. štvrťroku dosiahli 6,4 miliardy USD (5,87 miliardy eur), uviedla TSMC, v porovnaní so 6,36 miliardy USD v 2. štvrťroku.



Výrobca čipov míňa miliardy dolárov na výstavbu nových tovární v zámorí vrátane 65 miliárd USD na tri závody v USA, hoci väčšina výroby zostane na Taiwane.



V júli TSMC zvýšil svoju celoročnú predpoveď tržieb za tento rok a očakáva ich rast o viac ako 20 %.



Druhá polovica roka je tradične vrcholom sezóny pre taiwanské technologické spoločnosti, pretože sa pretekajú v zásobovaní zákazníkov pred vianočnou sezónou na hlavných západných trhoch. Rozmach AI pomohol zvýšiť hodnotu akcií TSMC, pričom na domácej burze na Taiwane vyskočili o 75 %.



(1 EUR = 35,297 TWD; 1 EUR = 1,0897 USD)