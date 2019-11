ITAPA 2019: Namiesto vojny kyberútok?

Bratislava 6. novembra (OTS) - Rapídny rozmach technológií nás zastihol sčasti nepripravených. Vo vyspelom svete sa mení chápanie rizík konfliktu medzi krajinami – vojenské hrozby nahrádzajú tie virtuálne. Ako prejsť rýchlejšie od slov ku konkrétnym aktivitám? To presne načrtne, už o necelý týždeň, kongres ITAPA 2019. V Bratislave sa stretne výnimočne „vyskladaný“ tím odborníkov na IT bezpečnosť, vrátane zahraničných expertov.Predstavte si dve spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu dlhé roky, ako rivalov v súboji o získanie čo najväčšieho trhového podielu. A práve ich spolupráca, ktorá je dnes zdanlivo nepredstaviteľná, by mohla u oboch firiem prispieť k vyššej IT bezpečnosti. Na takýto model kooperácie pri využívaní dodávateľských reťazcov kyberbezpečnosti upozorňuje výskum čerstvo publikovaný pod hlavičkou American University z Washingtonu.Niet pochýb, že sa o bezpečnostných hrozbách v IT čoraz viac celosvetovo diskutuje. Na medzinárodnom kongrese ITAPA 2019 v Bratislave experti vysvetlia, ako hackeri ohrozujú nás i naše dáta a ako sa proti útokom brániť.Technológie rýchlo prenikajú do bežného života, a neprinášajú len výhody. Kybernetické útoky a hybridná vojna predstavujú veľký problém. Štáty dnes totiž nevedia tieto útoky predvídať, nevedia od koho prídu a ani kam budú namierené. „,“ vysvetľujez DiploFoundation, ktorý vystúpi 13. novembra 2019 na ITAPA 2019 v rámci témy Kybernetická bezpečnosť – budovanie bezpečného štátu.“ hovorí, odborník spoločnosti Atos na bezpečnosť. Informácie sú pritom dnes často tým najcennejším, čo firmy majú. „“ dodáva, ktorý povie viac v popoludňajšom paneli o kybernetickej bezpečnosti.Tak, ako si vyžadujú bezpečnostné témy pozornosť súkromného sektora, sú dôležité aj pre štátnu a verejnú správu. A práve o tom bude hovoriť ďalší zo zahraničných expertov, Yosi Aviram z izreaelského Úradu pre kybernetickú bezpečnosť, vo svojom príspevku Komplexný systém ochrany krajiny. Plne si to uvedomuje aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), a preto po dlhšom období zameranom na infraštruktúru a aplikačné projekty sa od roku 2018 intenzívne venuje kybernetickej bezpečnosti. Vytvorila sa nová sekcia kybernetickej bezpečnosti a v súčasnosti sa realizujú projekty ako napríklad národný projekt riadenia incidentov, dopytová výzva kyberbezpečnosti, národný projekt centra simulácie, výskumu a výuky (kyberarény), ale aj projekty v sektoroch daní a ciel a kritickej infraštruktúry.V tomto kontexte je relevantný aj koncept tzv. etických hackerov. Ide o ľudí alebo programy, ktorých úlohou je napadnúť systém v skúšobnom prostredí a odhaliť tak jeho slabé miesta. Tie sa potom posilnia tak, aby odolali v prípade skutočného útoku. „,“ hovorí, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII. Ako dodáva, zámerom je zaviesť motivujúce a korektné pravidlá: tzv. bug bounty program (platenie za nájdené relevantné chyby, odstupňované podľa závažnosti chyby či zraniteľnosti) a korektné oznamovanie nájdených zraniteľností výrobcovi alebo prevádzkovateľovi.Proces certifikácie IT výrobkov sa vzťahuje na produkty, ktoré majú potenciál ohroziť bezpečnosť kľúčových systémov štátu, firiem alebo občanov. Aj keď jednotlivé členské štáty majú nastavené podmienky certifikácie individuálne, v odbornej komunite sa diskutuje o zavedení hodnotiacich kritérií na celoeurópskej úrovni. Práve o tomto bude vo svojej prednáške Certifikácia v oblasti kybernetickej bezpečnosti hovoriť aj Radim Polčák z Masarykovej univerzity, a to v rámci témy Ochrana a boj proti kybernetickým hrozbám.