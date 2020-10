ITAPA bude až v decembri, témami budú eGovernment aj reformy

Bratislava 16. októbra (TASR) – Organizátori konferencie ITAPA v reakcii na aktuálny núdzový stav presunuli novembrový kongres na termín od 7. do 9. decembra. V prvý deň kongresu sa spíkri budú venovať témam ako inteligentný priemysel, digitálne zdravotníctvo a reformy na Slovensku, druhý deň odznejú diskusie na tému eGovernmentu a tretí deň bude venovaný problematike kybernetickej bezpečnosti.



Hosťami decembrového kongresu budú napríklad aj strojca estónskeho eGovernmentu Taavi Kotka, vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí), podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) či vicepremiér a minister financií Eduard Heger (OĽANO). Pozvanie prijali aj bývalý minister financií Ivan Mikloš a splnomocnenec Úradu vlády ČR Vladimír Dzurilla.



Konferenciu chcú organizátori realizovať hybridnou formou, kombináciou fyzického a online eventu. Pre bezpečnosť účinkujúcich chcú vyskúšať aj novinku, inteligentnú suchú hmlu, ktorá vydezinfikuje vzduch priamo v priestoroch kongresu. Tvorená je kvapôčkami dezinfekčnej substancie. "Častice minerálov v inteligentnej hmle spôsobia, že sa vírus pri kontakte s nimi vďaka osmóze doslova 'usuší'," vysvetlil šéf ITAPA Michal Ivantyšyn. Roztok takto vydezinfikuje aj povrch tela, rúk či predmetov.



"Samozrejme, plánujeme v rámci dodržania protipandemických opatrení testovať účastníkov aj v tom čase legitímnymi a dostupnými testami na ochorenie COVID-19. Spolu s aplikáciou inteligentných riešení chceme takto vyslať signál k bezpečnej kreativite," dodal Ivantyšyn s tým, že by tým chceli dokázať aj to, že možno nie je potrebné plošne zatvárať prevádzky a podujatia, ale skôr hľadať inteligentné východiská a spájať sa v efektívnej spolupráci.