Do smart mobility by malo čoskoro prehovoriť aj Slovensko

Podľa Tatiany Kováčikovej zo Žilinskej univerzity je trendom v doprave diverzifikácia.

Bratislava 2. júna (TASR) - Okolitý svet vrátane susedných krajín z Vyšehradskej štvorky sa v oblasti vývoja a výskumu podieľa na inteligentnej mobilite. Na konferencii Jarná ITAPA 2019, ktorá sa konala tento týždeň v Bratislave, zazneli aj vizionárske slová o projektoch, ktoré vojdú do používania v najbližších rokoch. A hoci Slovensko je svetovým lídrom v produkcii áut na jednu osobu, na vývoji v smart mobilite sa doteraz nepodieľalo.



Podľa Tatiany Kováčikovej zo Žilinskej univerzity je trendom v doprave diverzifikácia. Dnes sme svedkami revolúcie v rámci verejnej dopravy a zároveň veľký návrat zažívajú bicykle a s nimi súvisiace služby zdieľania. Novým prvkom, ktorý priťahuje rôzne skupiny obyvateľstva, sú dvoj- a viackolesové elektrické vozidlá.



Na druhej strane sa hovorí o diverzifikácii vlastníctva. Slovensko je stále v skupine krajín, kde vlastniť auto znamená demonštráciu istého sociálneho statusu. Trend v západnej Európe je ale opačný, najmä mladí ľudia nevyhľadávajú vlastníctvo auta, ale skôr spôsoby, ako zdieľať dopravné prostriedky - autá, skútre či bicykle. Pristupujú k nim cez rôzne „sharovacie“ služby v podobe mobilných aplikácií.



Norbert Schindler z GNSS Consulting pripomenul, že dôležité je uvedomiť si, čo na Smart Mobility je „smart“ a čo nie. Modelovým príkladom neinteligentnej dopravy sú zápchy spôsobené kolónami áut. Pozitívnych príkladov na úrovni krajín je podľa neho viacero. Ulice Tchaj-pej zapĺňajú namiesto rozmerných áut ľahké skútre. V Tokiu je vďaka osvete mimoriadne populárna verejná, a obzvlášť podzemná doprava. Kodančania sa zas zamilovali do bicyklov.



Pozitívnym príkladom je aj Slovensko, a to v oblasti nákladnej dopravy. Na Slovensku je najväčší satelitný mýtny systém v Európe. Slovensko sa stalo európskym lídrom len za tri mesiace. Slovenské mýto využíva družicový navigačný systém GNSS (Global Navigation Satellite System). Od roku 2010 sú jednotky GNSS, ktoré sa montujú na čelné sklá, povinné pre všetky nákladné vozidlá. Celý systém bol vybudovaný za menej ako jeden rok a od prvého dňa sa teší 99 % úspešnosti.



Ambicióznym projektom EÚ je Galileo, kozmický navigačný systém, ktorý sa má stať alternatívou k americkou vládou kontrolovanej GPS alebo k ruskému systému GLONASS. Tridsať operačných družíc by malo zabezpečovať väčšiu presnosť ako spomínané systémy. Galileo je už úspešne testovaný v projekte G-Motit, sharovacej službe v Barcelone. Vďaka nej budú môcť operátori presnejšie lokalizovať elektrické skútre na potreby ich opätovného nabitia a údržby.