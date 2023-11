M. Kaliňák: Rezort investícií chce zjednodušiť verejné obstarávania

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripravuje novelu zákona o verejnom obstarávaní. Plánuje tak zjednodušiť proces verejného obstarávania. Vytvoriť tiež chce mapu verejných investícií. Uviedol to na tlačovej konferencii v rámci konferencie Jesenná ITAPA štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák.



"Jednou z prvých aktivít je príprava veľkej novely zákona o verejných obstarávaniach a vytvorenie mapy verejných investícií, ktorá poslúži na to, aby peniaze z eurofondov aj plánu obnovy boli jasne odkomunikované, aby každá samospráva vedela, kedy sa môže nachystať na akú výzvu, počnúc materskými a základnými školami a končiac výzvami na zberné dvory," povedal Kaliňák.



MIRRI tiež chce pokračovať v odstraňovaní takzvaných bielych miest na Slovensku. Ide o obce, ktorým chýba internetové pripojenie, stále možno nájsť na vidieku aj miesta bez vodovodu či kanalizácie. Podľa Kaliňáka sú na Slovensku obce, ktoré 20 rokov nevedia dokončiť vodovod či kanalizáciu, lebo im na to chýbajú peniaze. "Chceme zriadiť mapu verejných investícií vrátane tých, ktorým chýba vodovod, kanalizácia, pripojenie na internet, zberný dvor," uviedol Kaliňák.



O rozvoji regiónov na konferencii Jesenná ITAPA 2023 hovoril aj minister investícií Richard Raši (Hlas-SD), podľa ktorého má ministerstvo pripravených niekoľko projektov na rozvoj slovenských obcí. Na to, aby mohla investícia prísť, však musí mať podľa Rašiho obec pozemok. Ako ďalej uviedol, preto by chceli v prvom kroku takéto pozemky, ktoré patria štátu v správe Slovenského pozemkového fondu, previezť bezodplatne do majetku miest a obcí. "Druhá vec je sceľovanie pozemkov. Tretia vec je dokončenie priemyselných parkov, kde by tieto investície mohli byť," uviedol Raši po svojom vystúpení na konferencii ITAPA.



V rámci nej Raši tiež priblížil, aké zmeny plánujú vo verenom obstarávaní. "Máme taký proces verejného obstarávania, že pomaly nie sú schopní obstarávatelia obstarať nič. Zmena bude v absolútnom zjednodušení," uviedol Raši. Zmeny majú spočívať v nastavení limitov a procesov tak, ako to vyžaduje v smerniciach Európska komisia, a tiež v nastavení kontrolných mechanizmov.



MIRRI tiež plánuje rozvíjať cezhraničnú spoluprácu. Zo všetkých 79 okresov na Slovensku je totiž až 36 prihraničných. Podľa Kaliňáka aj preto je potrebné nastaviť legislatívu či zmeniť proces verejného obstarávania. "Aby sme mali také legislatívne rozhranie, aby sme boli konkurencieschopným partnerom so susednými krajinami," uzavrel štátny tajomník MIRRI.