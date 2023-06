Konferencia ITAPA: SR má problém v realizácii investičných projektov

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovensko má dlhodobý problém v realizácii veľkých investičných projektov a modernizácie štátnej správy. V štátnom IT sektore sa množia ponuky, ktoré mieria hlboko pod predbežnú hodnotu zákazky, čím záujem o verejné zákazky klesá. V oblasti čerpania eurofondov vláda nemá kompetencie na zásadné zmeny, avšak má priestor na zefektívnenie administratívnych postupov. Tieto informácie zazneli vo štvrtok v rámci prvého dňa konferencie Jarná ITAPA 2023.



"Zužovať plán obnovy len na nemocnicu Rázsochy či Martin nie je na mieste. Plán obnovy zahŕňa desiatky reforiem a investícií v rôznych oblastiach, či už v školstve, zelenej ekonomike alebo v inováciách. V prípade nemocníc ide v pláne obnovy o dodanie lôžok do roku 2026, preto sme dali novú šancu tým, ktorí sú najviac pripravení z pohľadu termínov, ceny, ako aj počtu lôžok," vyhlásila podpredsedníčka vlády SR pre plán obnovy a odolnosti Lívia Vašáková. Dodala, že v realizácii investičných projektov a zefektívňovaní administratívy sa musí štát zlepšiť.



Riaditeľ odboru stratégie a vedenia informačných technológií verejnej správy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Martin Bezek informoval, čo sa ministerstvu podarilo. Spomenul zavedenie produktového manažmentu, ktorým podľa neho disponuje ktorákoľvek súkromná spoločnosť, no verejná správa nie. Taktiež je podľa neho potrebné zmeniť dĺžku verejného obstarávania, ktoré dnes trvá rok až dva



"Je dôležité zaviesť orientáciu na zákazníka, inštrumentálny vývoj, teda aj veľký projekt treba rozsekať na menšie kúsky a hodnotu prinášať často," uviedol Bezek. Dodal, že MIRRI chce publikovať Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy ako reakciu na najčastejšie zlyhania zákaziek v IT. "Štátna IT stratégia je niečo, o čo sa treba starať a aktualizovať," konštatoval.



V oblasti eGovernmentu podľa Ľubora Illeka zo spoločnosti Slovensko Digital nie je šanca stihnúť do roku 2026 až tri štvrtiny projektov, ktoré boli naplánované. "Na to, aby sme to zmenili, je nutné zaistiť lepšie riadenie projektov, vyhodnotenie nedostatkov, ktoré v eGovernmente máme a nastolenie riešení," uviedol. Podľa neho musia IT firmy čeliť byrokracii či tomu, že jediným kritériom štátnych zákaziek je cena, čím klesá záujem firiem o verejné obstarávania.



Podľa analýzy IT Asociácie Slovenska (ITAS) až 11 firiem vo viac ako 50-tich prípadoch uviedlo sumu obstarania nižšiu ako je 50 % predpokladanej hodnoty zákazky. "Z partnerského vzťahu sa stáva chôdza po lane. Pre štát je hlavné kritérium cena obrovský problém," povedal Emil Fitoš z ITAS. Štát podľa neho nevie súťažiť inovatívne projekty, pričom podnikatelia nachádzajú dostatok iných príležitostí, a to nielen doma, ale i v zahraničí.