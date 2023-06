ITAPA:V inováciách podporujeme rovnostársky, nevyzdvihujeme kvalitných

Bratislava 16. júna (TASR) - Slovensko nie je pripravené na zelenú transformáciu či technologický pokrok. Aby sa Slovensko pohlo, je potrebné podporovať zmenu vzdelávania, prepájanie vzdelávacích inštitúcií s firmami a štátom či budovať dôveru. V oblasti inovácií však štát podporuje rovnostársky a málo, pričom nevyzdvihuje tých, ktorí dosahujú kvalitu. Tieto informácie uviedli v piatok v rámci druhého dňa konferencie Jarná ITAPA 2023 premiér Ľudovít Ódor a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík.



"Slovensko nie je pripravené na vážne globálne trendy, ktoré tu máme. Zelená transformácia, starnutie populácie, a na tomto fóre treba vyzdvihnúť aj to tretie, digitalizácia a technologický pokrok. Doteraz sme z veľkej časti krajinu riadili zo spätného zrkadla, čo znamená, že väčšinou sme sa utápali v problémoch 20. storočia," uviedol Ódor.



Mladí ľudia podľa neho chcú žiť kvalitne a mať prácu, čo však znamená, že musia byť pripravení na trendy v oblasti výskumu a vývoja. "Musíme rozmýšľať o tom, ako pomáhať ľuďom, ako preklenúť transformáciu a transformačné trendy. A to v žiadnom prípade nepôjde bez zmeny vzdelávania, bez zmeny toho, ako premýšľame o prepájaní firiem, fakúlt či štátu," povedal Ódor. Dodal, že chýbajúca dôvera v spoločnosti má veľmi veľké negatívne ekonomické následky a transakčné náklady.



"Momentálne sa sústredíme na to, že sme vytvorili systém regionálnych centier, ktoré sú dobrým krokom, ale nie sú správne uchopené. Tie centrá, ktoré momentálne sú vo ôsmich krajských mestách, by mali najmä pomáhať obciam s projektovou prípravou, a nie iba informovať o tom, že je tu nejaká výzva," vyhlásil Balík v súvislosti s pomocou obciam so žiadosťami o eurofondy. Dodal, že odborníkov v danej oblasti je málo a nie sú dostatočne finančne ohodnotení, čím strácajú motiváciu.



"Našou absolútnou prioritou na začiatku bolo nastavenie eurofondových procesov, hlavne preto, lebo potrebujeme dôstojne ukončiť toto programové obdobie. Ďalej zefektívniť tie projekty, ktoré sa implementujú momentálne v oblasti informatizácie, nové projekty z eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 a zároveň z plánu obnovu a odolnosti," doplnil Balík.