ITAPA: Web Slovensko.sk má byť atraktívny ako internet banking

Bratislava 16. júna (TASR) - Portál Slovensko.sk, ktorý mal dopomôcť k digitalizácii štátnych služieb, nie je užívateľsky príjemný, pri jeho obnove bude potrebné sa sústrediť na bežného občana. Ako krajina nemáme dáta o tom, v ktorých oblastiach naši inovátori excelujú, no na určenie dlhodobej stratégie krajiny sú takéto dáta nevyhnutné. Viacerí odborníci sa na piatkovej konferencii Jarná ITAPA 2023 zhodli, že ak chceme posunúť inovácie vpred, je vhodné sa poobzerať v zahraničí.



Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Pavel Karel v reakcii na kritiku portálu Slovensko.sk poznamenal, že podľa neho nejde o tragédiu, avšak uznal, že užívateľský zážitok nie je dobrý. "Možno by som to hodnotil ako nie šťastne urobenú aplikáciu, ktorá sa za posledných desať rokov nezmenila. Na internete na to nie sme zvyknutí," uviedol. Jeho tvorcovia boli podľa neho príliš technicky zameraní a nesústredili sa na občana, čo by sa malo v budúcnosti zmeniť. Dodal, že portál by mal pre klienta byť atraktívny asi ako aplikácie internet bankingu.



Pavol Šajgalík zo Slovenskej akadémie vied uviedol, že podľa European Innovation Scoreboard sme aktuálne piatou najhoršou krajinou v rámci Európskej únie v oblasti rozvoja inovácií. Za nami je už len Poľsko, Lotyšsko, Bulharsko a Rumunsko. Dôvodom je, že síce chceme robiť veľa vecí, no nič nerobíme poriadne. "Mali by sme si vybrať oblasti, do ktorých chceme investovať. Ak sa chceme v nejakých oblastiach zlepšovať, musíme do nich investovať," dodal.



S jeho názorom sa zhoduje aj generálna riaditeľka sekcie výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády SR Michaela Kršková. "Už keď sa budú míňať peniaze z eurofondov, mali by sme vedieť presne, do čoho ich chceme dávať, čo je tá road mapa, kam sa chceme za 20 až 30 rokov dostať. V takejto situácii, keď nemáme nejakú extrémnu koncentráciu excelentnosti, nemáme dáta o tom, v čom excelujeme a ako treba napredovať," konštatovala.



"Nie sme krajina, ktorá má ropu, plyn alebo iné prírodné zdroje. Máme však veľké zdroje, ktoré sme doposiaľ zanedbávali. Ľudské zdroje a šikovných ľudí," povedal štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Peter Švec. Ak chceme zvýšiť konkurencieschopnosť, musíme podľa neho zmeniť "mindset" a rovnako skrátiť čas medzi nápadom a realizáciou nápadov.