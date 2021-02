ITAS a RÚZ:Je riešenie, ktoré môže pomôcť s otváraním ekonomiky a škôl

Bratislava 3. februára (TASR) – Existujú IT riešenia, ktoré by vďaka dostupným dátam dokázali pre každého občana nastaviť pravidlá šité na mieru a pomôcť tak s otváraním ekonomiky či škôl. Jedno z nich predostreli predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) aj členom ekonomického krízového štábu na jej minulotýždňovom zasadnutí.



Aplikácia, ktorá stelesňuje toto riešenie, by mala byť dostupná zdarma pre každého na všetkých mobilných platformách a podľa združení by dokázala v reálnom čase vyhodnotiť aktuálny stav osoby a umožniť jej väčšiu slobodu pohybu.



Systém, ktorý predstavil člen združení Mário Lelovský na ekonomickom krízovom štábe, by podľa jeho slov nahradil nárazové a neprehľadné opatrenia a integroval by všetky dostupné dáta na jednom mieste. "Sme presvedčení, že by významne pomohol k odomknutiu krajiny a ekonomiky, ako aj otvoreniu škôl. Myslím si, že súčasná situácia sa nedá naťahovať donekonečna a musíme prísť s východiskom," dodal Lelovský. Nápad podľa jeho slov zaznamenal pozitívne reakcie zo strany ministrov aj predstaviteľov vlády. "Loptička je teraz na strane štátu a najmä ministerstva zdravotníctva, uvidíme, či sa do nasadenia tohto riešenia pustí," podotkol Lelovský.



IT riešenie "šité na mieru" však podľa združení potrebuje elektronickú evidenciu všetkých relevantných údajov na detailnej úrovni. Aktuálne sa však neevidujú napríklad všetky výsledky antigénových testov z nemocníc. Lelovský ubezpečuje, že dáta by boli použité v minimálnom rozsahu, potrebnom iba na identifikáciu a vyhodnotenie uvoľnenia či zamedzenia pohybu konkrétnej osoby. "Dáta by boli pre tretie osoby anonymizované. Dokážeme zaručiť, že systém je proti úniku dát zabezpečený nadštandardne," dodal Lelovský.



Prvým krokom v rámci IT riešenia je podľa združení stotožnenie osoby za účelom správneho priradenia všetkých dát. "Ďalším krokom je definovať a spravovať pravidlá na úrovni krajiny, regionálnej úrovni a pre jednotlivé typy objektov či podujatí s regulovaným vstupom," dodali združenia. Pri zmene údajov systém okamžite vyhodnotí uvoľnenie alebo obmedzenie pohybu človeka. Osoba sa pri vstupe do objektu preukáže QR kódom. Až na základe výsledku kontroly by bol občan pustení do konkrétneho objektu. QR kódy by kontrolovali napríklad majitelia reštaurácií, vedenie školy alebo strážna služba v nemocnici.