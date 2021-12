ITAS: Matovičove príspevky na krúžky sú z pohľadu IT systémov zložité

Bratislava 28. decembra (TASR) – Prvá časť daňovo-odvodovej "revolúcie" z dielne vicepremiéra a ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) počíta s účelovými príspevkami pre deti na krúžky a doučovania tzv. "na kartu". IT systémy na generovanie kreditu by sa našli, na základe registra žiakov a študentov sa dá presne určiť, kto je žiakom a na akej škole. Ale vybudovať transakčný systém, vďaka ktorému by peniaze z karty prešli napríklad na účet futbalového trénera, môže byť pomerne ťažký oriešok. V rozhovore pre TASR to povedal prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.



"Musel by to byť určite nový IT systém, v komerčnom svete sa takéto systémy nazývajú veľmi často loyalty systémy," spomenul Fitoš s tým, že ide o karty, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom napríklad supermarkety či čerpacie stanice. Zákazníci si na karty zbierajú body, takže ide vlastne o kreditné systémy. Podľa Fitoša sa dá takýto systém zaviesť aj pri krúžkových príspevkoch pre deti "na kartu", otázka však je, aké to bude efektívne.



"Zoberte si napríklad hypermarkety alebo čerpacie stanice: tie majú zosieťované zariadenia, ktoré dokážu kredit vyčítať a na základe toho poskytnúť bonus," priblížil Fitoš s tým, že momentálne nevie, či je ministrova predstava taká, že budú takto vybavené a zosieťované zariadeniami aj základné umelecké školy, súkromní doučovatelia, a tak ďalej.



"Z tohto pohľadu to považujem za projekt, ktorý by bol nesmierne ťažký. Pretože dá sa vymerať nejaký kredit na základe registra žiakov a študentov – vieme presne, kto je žiakom a na akej škole, na to tu informačné systémy máme. Ale vybudovať takýto zložitý transakčný systém môže byť pomerne náročné," uzavrel Fitoš.