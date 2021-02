E. Fitoš: Vo svete technológií existuje niekoľko megatrendov

Bratislava 7. februára (TASR) – Vo svete technológií existuje niekoľko megatrendov, pri ktorých už niet pochybností, že predstavujú technologickú budúcnosť, nielen pre výrobu či priemysel, ale pre všetky oblasti, napríklad aj pre zdravotníctvo. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš. Medzi tieto megatrendy by zaradil rozvoj umelej inteligencie, prepájanie internetu vecí, digitalizáciu priemyslu a inteligentnú energetiku.



Umelá inteligencie podľa Fitoša môže mať dramatické dosahy na pracovnú silu, a to nie len na tú vo fabrikách, ale aj na tie, ktoré vykonávajú rutinnú činnosť, ako spracovanie faktúr, cestovných výkazov a podobne. "Toto všetko sa už umelá inteligencia dokáže naučiť, nástroje na to sa už bežne predávajú. Firmy, ktoré majú takéto riešenia, sú veľmi vysoko hodnotené na burze, navzájom si konkurujú a je ich viac ako jednociferný počet," okomentoval Fitoš.



Príležitosť Fitoš vidí aj v rozvoji internetu vecí. Ako vysvetlil, znamená to prepájanie dát, ktoré vznikajú rozličnými spôsobmi. "Zbierate dáta o vašom podnikaní, výrobe, výrobnej linke, objednávkach či dodávkach a využívate to na to, aby ste ako firma fungovali lepšie, rýchlejšie, s menšími poruchami, efektívnejšie, s väčším využitím ľudí a strojov," spresnil Fitoš.



Na margo digitalizácie priemyslu Fitoš uviedol, že Slovensko nutne potrebuje digitalizovať fabriky a zvyšovať tak ich konkurencieschopnosť. Je to totiž podmienkou toho, aby sa slovenské podniky udržali v dodávateľsko-odberateľských reťazcoch, ktoré sú v podstate medzinárodné, pretože Slovensko je proexportne orientovanou ekonomikou.



Fitoš vidí príležitosť aj v inováciách, ktoré budú zohrávať rolu práve pri technológiách ako sú internet vecí či umelá inteligencia. Na ilustráciu uviedol, že Slovensko má zdigitalizované svoje kultúrne dedičstvo – všetky dáta sú uložené na serveroch. "Sú to obrovské dáta, na ktoré sa dá pustiť umelá inteligencia a môžeme ju začať učiť, akým spôsobom tieto dáta vyťažovať a poskytovať ich tomu, kto ich potrebuje," vyslovil svoju víziu Fitoš.



Príležitosťou je podľa Fitoša aj inteligentná energetika, teda prepájanie obnoviteľných zdrojov či výmena dát medzi účastníkmi trhu v zmysle ekologizácie energetiky. V tomto kontexte vyzdvihol praktickosť výmeny ekonomických dát. "Keď máte na streche fotovoltiku, tak keď svieti slnko, vyrábate, a zase večer, keď sa sprchujete alebo kúrite, tak míňate. Čiže cez deň chcete predávať, večer zase nakupovať, prípadne chcete zaplatiť len za ten rozdiel," vysvetlil Fitoš.