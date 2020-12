ITAS: Reformy z Plánu obnovy sú s digitálnym svetom priamo prepojené

Bratislava 17. decembra (TASR) – IT Asociácia Slovenska (ITAS) je presvedčená, že reformy, ktoré môžu byť financované zo zdrojov európskeho Fondu obnovy a odolnosti, sú s digitálnym svetom priamo prepojené. Uviedla to asociácia v reakcii na utorkovú (15. 12.) celodennú diskusiu o slovenskom Pláne obnovy. V rámci nej o digitalizácii hovorili predstavitelia rezortov školstva, dopravy, zdravotníctva, informatizácie a dokonca aj justície či vnútra.



"Považujeme za veľmi prínosné, že vládni predstavitelia deklarovali, že majú jasno v tom, ako môže digitalizácia ich rezortu pomôcť," dodáva asociácia s tým, že napríklad byrokracia a zložité administratívne postupy sú problémami samé o sebe a digitalizovať ich v súčasnom stave je nezmysel. "Najskôr ich treba zmeniť a až potom vyťažiť z digitálnych technológií všetko, čo by mohlo náročnú štátnu byrokraciu zlepšiť," vysvetlila asociácia.



Ak vláda a jej odborníci zvládnu rozpísať prezentované ciele - napríklad o digitálnych zručnostiach, transformácii vzdelávacieho systému či rozbehu systému celoživotného vzdelávania – na zmysluplné a realizovateľné opatrenia, podľa asociácie má Slovensko šancu zastaviť a zvrátiť úpadok vzdelávacieho systému. "Bude kriticky dôležité, ako kvalitne budú reformy, ciele a aj konkrétne návrhy projektov pripravené," zdôrazňuje asociácia.



V diskusii však podľa asociácie chýbalo niekoľko podstatných tém. Ide napríklad o využívanie obnoviteľných zdrojov energií a s tým súvisiace pripájanie nových typov zariadení a účastníkov do energetického trhu – to bez digitalizácie nebude možné. "Nie je nám jasné, prečo v reformných a investičných plánoch absentujú slovenské firmy," dodáva asociácia. Na porovnanie uvádza, že financovanie firiem z grantov je vo Fínsku na úrovni siedmich percent, v Rakúsku je to deväť percent, v Česku a Poľsku osem percent a v Maďarsku dokonca desať percent. "Na Slovensku dostali granty len tri percentá firiem," uzavrela asociácia s tým, že ak okolité krajiny budú digitalizáciu svojich firiem podporovať a Slovensko nie, je len otázkou času, kedy začnú zahraničné podniky získavať zákazky na úkor tých slovenských.