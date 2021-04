ITAS: Vítame vôľu zapojiť seniorov do digitálnych aktivít

Bratislava 30. apríla (TASR) - Združenie IT Asociácia Slovenska (ITAS) víta, že seniori budú zapojení do digitálnych aktivít vďaka plánu obnovy. Pre TASR však asociácia dodala, že si nie je istá tým, či je práve rozdávanie tabletov tým pravým riešením.



"Počas pandémie sú práve digitálne nástroje často jedinou možnosťou osobnejšieho spojenia s rodinou a okolitým svetom a tí, ktorí ich neovládajú, sú vo veľmi ťažkej situácii," poznamenala asociácia s tým, že z praxe je však zrejmé, že mnoho starších ľudí má k zariadeniam s dotykovou obrazovkou odpor a neradi ich používajú, preto rozdávanie tabletov nemusí byť tým pravým riešením.



ITAS dodala, že možno aj ich pripomienky inšpirovali tvorcov plánu k rozdeleniu tejto položky na pilotnú a na zvyšnú časť, ktorá sa bude pravdepodobne realizovať podľa výsledku pilotného nasadenia. V prvom rade totiž podľa asociácie treba zistiť, aké zručnosti seniorom chýbajú a na aký účel by tento hardvér používali najčastejšie. "Nemá význam plošne investovať do techniky bez toho, aby ju dokázali zmysluplne využívať," zdôraznila ITAS.



Takisto aj pri školách asociácia dúfa, že nedôjde k plošnému nákupu techniky a počítačov pre všetky slovenské školy bez toho, aby sa najskôr preskúmalo, čo ktorá škola potrebuje. "Úroveň vybavenia na jednotlivých školách sa líši, preto by bolo vhodné vykonať audit na každej škole a až následne v spolupráci s digitálnymi koordinátormi na školách určiť, aká technika sa bude nakupovať. Je to efektívnejšie a úspornejšie riešenie," vysvetlila ITAS s tým, že efektívne používanie nakúpenej techniky bude znova závisieť od digitálnych zručností učiteliek a učiteľov.



Asociácia však kritizuje, že z finálnej podoby plánu obnovy vypadli digitálne zručnosti vo všeobecnosti. Považuje to za veľkú chybu.



Odborníci tiež vítajú podporu hackathonov, vidia však aj isté riziká. Zhruba tri milióny eur, ktoré chce štát minúť na organizáciu hackathonov, totiž podľa nich nie je málo, a to, či budú peniaze vynaložené správne, závisí od toho, ako budú hackathony organizované a kto bude zodpovedný za ich odbornú náplň. "Preto dúfame, že k organizácii hackathonov a stanoveniu cieľov budú prizvaní skúsení experti," dodala ITAS.