ITAS: Vývoj technológií s dlhším adaptačným cyklom sa zrýchlil

Bratislava 26. decembra (TASR) – V roku pandémie nového koronavírusu začalo viac ľudí vnímať konferenčné platformy, spoločné kolaboračné nástroje či dôležitosť digitálneho vzdelávacie obsahu. Popritom sa však do popredia dostávali aj technológie, ako napríklad "desktop as a service", pri ktorej je adaptačný cyklus dlhší. V rozhovore pre TASR to uviedol prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.



"Desktop as a service" znamená službu, pri ktorej sa užívateľ dokáže dostať na akomkoľvek počítači hocikde na svete k obsahu svojho počítača. "Prihlásite sa do správnej domény menom a heslom a objaví sa vám vaše pracovné miesto, to prostredie, ktoré poznáte a pokračujete v práci tam, kde ste včera skončili," vysvetlil Fitoš s tým, že takýmto službám dala pandémia pomerne silný vietor do plachiet a ich rozvoj a nasadzovanie sa urýchlili. Ich adaptácia a obchodný cyklus je však dlhší ako pri službách podporujúcich prácu či vzdelávanie z domu.



Fitoš však upozornil, že s takýmto rozvojom informačných technológií musí ísť ruka v ruke aj bezpečnosť, inak by ohrozenie narastalo. "Okrem informatikov rozličného typu musia pri tom stáť aj experti na kybernetickú bezpečnosť," dodáva Fitoš s tým, že možno aj to je dôvodom, prečo sa vďaka pandémii nového koronavírusu urýchlili diskusie o ochrane osobných údajov, na ktoré však majú zámorské firmy iný pohľad ako európski ochrancovia ľudských a osobných práv. "Táto diskusia napriek tomu, že už nejakú dobu trvá, má ďaleko k tomu, aby bola ukončená," dodal Fitoš.



Ako podotkol, rok 2020 bol typický aj zvyšovaním významu cloudových služieb. "To sú služby, riešenia a dáta, ktoré nie sú u vás v počítači, ale bežia na nejakom cloude," vysvetlil Fitoš s tým, že jedným z výsledkov, ktoré trh v tomto kontexte registruje, je posilnenie existujúcich platforiem. "Čo je zlá správa pre Európu," okomentoval Fitoš a argumentoval tým, že sa preukazuje závislosť Európy na zámorských technológiách. Ako vyčíslil, kým v minulom roku pokrývali štyri najväčšie platformy – Amazon, Microsoft, Google a Alibaba 86% cloudových služieb na svete, v roku 2020 sa tento podiel zvýšil na 99%.