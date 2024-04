ITAS: Vznik Slovensko IT sme považovali za nevhodné riešenie

Bratislava 9. apríla (TASR) - IT Asociácia Slovenska (ITAS) považovala vznik štátnej akciovej spoločnosti Slovensko IT od počiatku za nevhodné riešenie. Uviedol to prezident asociácie Emil Fitoš v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richarda Rašiho (Hlas-SD).



"Krátko po založení spoločnosti došlo k odklonu Slovensko IT od pôvodného zámeru. Mala to byť firma, ktorá by uvádzala hotové riešenia do prevádzky a vykonávala drobné zmeny či integračné práce," uviedol Fitoš s tým, že namiesto toho jej rezort informatizácie zveril vývoj zložitých IT systémov.



Dôvodom nespokojnosti s jej výsledkami bola podľa neho kvalita výstupov, nedodržiavanie termínov, ale aj nedostatočné skúsenosti s IT riešeniami pre eGovernment. "Z nášho pohľadu to vyzeralo tak, že hlavným prínosom pre štát bolo, že vďaka zapojeniu Slovensko IT bolo možné vyhnúť sa verejnému obstarávaniu," dodal Fitoš.



Podotkol, že služby Slovensko IT neboli lacnejšie v porovnaní so službami komerčných IT spoločností. "Efektivita, úspory a odstrihnutie sa od súkromných IT dodávateľov boli len ilúziou a nikdy nenaplnenou ambíciou. Jedným z posledných dôkazov tejto neefektivity boli súťaže na personálne kapacity za riadne trhové ceny, ktoré si štátna firma musela nakupovať od komerčných IT firiem, aby vôbec stihla dodávať zazmluvnené projekty," uzavrel.