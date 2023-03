ITB Development prichádza s riešením vyšších úrokových sadzieb

Bratislava 14. marca (OTS) - Spoločnosť ITB Development oznámila, ako prvý developer na Slovensku, návrat nízkych hypotekárnych sadzieb. Pre záujemcov o bývanie v 3. etape projektu Čerešne pripravila finančný program, v ktorom garantuje sadzbu 1,49% fixovanú až do roku 2028. Okrem garantovanej hypotéky, ponúka developer, pre potenciálnych záujemcov o byty v projekte Čerešne aj unikátnu možnosť „bývania na skúšku“.hovoríupresňujea dodáva:- Platí pre hypotéku- Až do splatnosti- Platí pre hypotekárne úvery a úvery na bývanie v bankách: VÚB, Tatra Banka, Slovenská sporiteľňa, ČSOB Banka, Unicredit Bank.Rezidenčný projekt Čerešne, ktorý je postavený na myšlienke komunitného bývania so zážitkami, je ideálnym rodinným bývaním s najväčšou priemernou výmerou bytov medzi novostavbami v Bratislave. Novým majiteľom bytov ponúka zariadenie vo vysokom štandarde, ktorý zahŕňa kvalitné drevené podlahy, prémiovú sanitu či stropné chladenie. V exteriéri projektu majú obyvatelia projektu Čerešne možnosť príjemného trávenia voľného času v štyroch prepojených vnútroblokoch s vodnou lagúnou, detským, crossfit či petangovým ihriskom, ale aj kočíkovacími dráhami.Garantovaná hypotéka 1,49% nie je jediným benefitom, ktorý developer ITB Development ponúka. Pre záujemcov pripravil aj atraktívnu službu „Bývanie na skúšku“, ktoré predstavuje unikátnu možnosť dva dni bývať v plne vybavenom a zariadenom byte s prístupom k vnútroblokom so širokým využitím. „Bývanie na skúšku“ je odzrkadlením dôvery developera v tento projekt, a preto dáva možnosť záujemcom, aby si bývanie v projekte vyskúšali.