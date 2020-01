ITF Slovakiatour 2020: Objavte letné destinácie s aerolinkami LEVEL Foto: LEVEL

Bratislava 22. januára (OTS) - Rakúska letecká spoločnosť LEVEL sa po prvýkrát zúčastní Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave, ktorý sa tento rok uskutoční 23. – 26. januára. V stánku Viedenského letiska bude LEVEL ponúkať okrem leteniek na tohtoročnú letnú sezónu v hodnote od 35 € (dostupné aj na www.flylevel.com ), i bohatý program v podobe denných súťaží. Zároveň budú pre návštevníkov stánku pripravené aj poukazy na letenky v hodnote 15 €.Letnú sezónu 2020 odštartujú aerolinky LEVEL letmi z Viedne do desiatich destinácií. Viedenské medzinárodné letisko je vzdialené menej ako hodinu od Bratislavy, čo z neho robí populárny začiatok dovolenky pre slovenských pasažierov. Najfrekventovanejšími letovými trasami LEVEL-u sú španielska metropola Barcelona s trinástimi letmi a Paríž s dvanástimi letmi týždenne. Do Amsterdamu sa lieta z Viedne denne. Ďalšími letnými destináciami aerolínií sú prímorské mestá, ktoré ponúkajú vynikajúcu kombináciu zábavy na pláži s prehliadkou mesta. LEVEL svojim zákazníkom neponúka len výhodný pomer ceny a výkonu, ale aj vysoký štandard servisu s rakúskym šarmom. Komfortným cestovateľským bonusom sú taktiež USB vstupy, ktoré má takmer každé sedadlo. Pasažierom s deťmi zas LEVEL poskytne malé darčeky, ako napríklad omaľovánky, vďaka ktorým bude čas v lietadle doslova letieť., generálny riaditeľ spoločnosti LEVEL Europe GmbH: „Všetci, ktorí chcú zistiť viac o ponuke LEVEL-u, sú vítaní od 23. do 26. januára na ITF Slovakiatour v stánku Viedenského letiska B1 216. Okrem informácií o aerolíniách LEVEL, získa každý návštevník stánku poukaz v hodnote 15 €, ktorý môže využiť na akúkoľvek letovú trasu (pri rezervácii letenky do 2. 2. 2020 a vycestovaní do 14. 5. 2020). Vo festivalovom stánku budú každodenne prebiehať aj súťaže o letenky spoločnosti LEVEL a ďalšie nepeňažné výhry.Letný letový poriadok 2020 je k dispozícii na www.flylevel.com a u našich obchodných partnerov. Ceny leteniek sa začínajú na úrovni 35 € jednosmerne.