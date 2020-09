Google chce pomôcť slovenským firmám vo využívaní internetu

Bratislava 22. septembra (TASR) – Spoločnosť Google pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a v spolupráci zo Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a jej platformou Inovujme.sk, Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovak Business Agency (SBA) a Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) chce v rámci platformy Grow with Google - Pomáhame Slovensku rásť pomôcť 50.000 slovenským firmám a jednotlivcom vo využívaní internetu. TASR o tom informovala spoločnosť.



Pomoc bude vo forme vzdelávacieho programu, ten reaguje na potreby firiem v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Cieľom je poskytnúť firmám praktické návody, ako využiť internet pre rast svojho biznisu. "Ľudia pôsobiaci v malých a stredných firmách sú často odborníkmi v oblasti svojho podnikania, ale chýbajú im odborné znalosti v iných oblastiach," odôvodňuje spoločnosť.



Vzdelávací program chcú organizátori realizovať od začiatku októbra do decembra tohto roka. "V rámci programu sa firmy naučia, ako byť dohľadateľný online, získajú praktické návody, ako predávať online, expandovať do zahraničia a efektívne spolupracovať," informovala spoločnosť s tým, že jednotlivé lekcie budú v upravenej forme publikované aj na portáli Podnikajte.sk.



Spoločnosť spúšťa aj druhý projekt, určený pre pokročilejších podnikateľov – Business Academy. Zapojené firmy získajú aj možnosť individuálnych biznis konzultácií s odborníkmi. Na tomto projekte sa môže zúčastniť 30 vybraných firiem z Česka a Slovenska a realizovať sa bude od 1. októbra do 19. novembra 2020. Firmy sa môžu prihlásiť do 26. septembra v oboch prípadoch (aj na vzdelávací program, pozn. TASR).



Vicepremiérka a šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) túto iniciatívu víta. "Pandémia COVID-19 okrem mnohých ťažkých výziev priniesla tiež veľkú príležitosť spraviť zásadný posun v digitalizácii a informatizácii Slovenska," podotkla.



"Mnohí z nás počas pandémie zistili, že internet môže byť skutočným záchranným kolesom," myslí si šéf slovenského Googlu Rasťo Kulich a dodáva, že firmy, ktoré dokázali reagovať na zmenu vďaka kvalitnej infraštruktúre a potrebným digitálnym zručnostiam, zvládli krízovú situáciu lepšie.