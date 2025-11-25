< sekcia Ekonomika
ITIS Holding zo skupiny PPF získal významný kontrakt v USA
Projekt s hodnotou presahujúcou 100 miliónov EUR predstavuje zásadný krok v expanzii ITIS Holding na americkom trhu. Na jeho realizácii sa v rámci skupiny podieľajú aj slovenský SkyToll a český TollNet.
Autor OTS
Bratislava 25. novembra (OTS) - ITIS Holding, jeden z najväčších globálnych poskytovateľov riešení pre inteligentnú dopravnú infraštruktúru a výber mýta, oznámil významný míľnik svojej medzinárodnej expanzie. Jeho dcérska spoločnosť VITRONIC získala dlhodobý kontrakt na prevádzku novej generácie systému pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky a automatizované vymáhanie dopravných priestupkov pre Montgomery County v štáte Maryland (USA).
Zmluva bola uzavretá na obdobie až deviatich rokov. S celkovou hodnotou presahujúcou 100 miliónov EUR patrí medzi najvýznamnejšie projekty svojho druhu v Spojených štátoch. Systém sa zároveň stane jedným z kľúčových pilierov stratégie Vision Zero, ktorú okres Montgomery County prijal už v roku 1999.
Pre nemeckú spoločnosť VITRONIC ide o vôbec najväčší prevádzkovo-servisný projekt v jej viac ako 40-ročnej histórii. Zároveň ide o prvý projekt podobného rozsahu v Severnej Amerike, na ktorom sa spoločne podieľa viacero spoločností naprieč skupinou ITIS Holding. Popri VITRONIC sa na úspešnej realizácii a prevádzke budú podieľať aj slovenská spoločnosť SkyToll a český TollNet.
Na rozdiel od tradičných projektov v oblasti dopravnej bezpečnosti, ktoré sa zameriavajú len na dodávku alebo servis technológií, nový kontrakt pokrýva kompletnú prevádzku celého systému dohľadu aj vymáhania – od zberu dát až po spracovanie priestupkov súvisiacich s prekročením rýchlosti či prejazdom na červenú.
Projekt symbolizuje zásadnú transformáciu biznis modelu spoločnosti VITRONIC na americkom trhu z dodávateľa samotného zariadenia na plnohodnotného poskytovateľa softvérovo riadeného prevádzkového modelu, ktorý zahŕňa spracovanie priestupkov, riadenie dátových tokov, zabezpečenie súladu s legislatívou a podporu Montgomery County pri plnení cieľov v oblasti dopravnej bezpečnosti.
Posilnenie geografickej diverzifikácie
Spoločný projekt s Montgomery County výrazne posilňuje pozíciu ITIS Holding v Spojených štátoch, ktoré sú dnes jedným z najrýchlejšie rastúcich trhov v oblasti dopravnej bezpečnosti. Vstup na americký trh prostredníctvom jedného z najrozvinutejších a najrešpektovanejších regiónov realizujúcich Vision Zero prináša skupine strategickú výhodu pre ďalšiu expanziu. Zároveň ju profiluje ako dôveryhodného poskytovateľa škálovateľných riešení pre mestá a štáty naprieč Severnou Amerikou.
„Mestá už nehľadajú len dodávateľov technológií, ale spoľahlivých partnerov schopných dlhodobo prevádzkovať kompletné systémy vymáhania pravidiel cestnej premávky. Vďaka kombinácii know-how jednotlivých firiem v rámci ITIS Holding vieme zákazníkom ponúknuť unikátnu ucelenú službu, ktorá preukázateľne pomáha znižovať počet nehôd, zvyšovať bezpečnosť a efektívne riadiť komplexnú agendu vymáhania dodržiavania pravidiel bezpečnosti premávky,“ uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ ITIS Holding.
